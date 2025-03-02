"У нас є моральний компас": в Норвегії компанія відмовилася заправляти військові кораблі США

Haltbakk Bunkers – найбільша у Норвегії компанія, яка надає послуги заправки кораблів та суден, в тому числі військовим

Норвезька компанія Haltbakk Bunkers, яка є одним з найбільших постачальників суднового палива у Норвегії, оголосила, що зупиняє заправку військових кораблів, які належать США. Таким чином компанія відреагувала на скандал в Білому домі, коли президент США Трамп та його віцепрезидент Ді Венс посперечалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє норвезьке видання Kystens Næringsliv із посиланням на заяву власника компанії Haltbakk Bunkers Гуннара Грана. Він запевнив, що "жодного літра палива не буде залито, поки Трамп не перестане бути президентом".

Цікаво, що на офіційному акаунті Haltbakk Bunkers в Facebook була оприлюднена відповідна публікація англійською мовою (зараз видалена). Там було заявлено про повний бойкот заправки військових кораблів ВМС США.

"Сьогодні ми стали свідками найбільшого лайно-шоу, яке коли-небудь було представлено "в прямому ефірі" нинішнім американським президентом та його віцепрезидентом. Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, попри те, що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило. Коротко і ясно", – сказано у повідомленні.

Haltbakk Bunkers заявили, що припиняють продаж палива американській армії та їхнім кораблям, а також закликали інші європейські компанії долучитися до цієї ініціативи. Сам Гуннар Гран у коментарі для ЗМІ пояснив, що він керує приватною компанією, яка сама обирає, кому продавати паливо, а кому ні. Після початку вторгнення Росії в Україну компанія припинила продаж палива російським кораблям та суднам, зараз у цей список додаються Сполучені Штати.

"Це означало, що багато наших конкурентів отримали великий додатковий дохід. Ми втратили багато доходів. Але у нас є моральний компас. Зараз США виключені через їхню поведінку щодо українців… У нас працює багато людей з України, ми знаємо, як жахливо ця війна впливає на українців та їхні родини", – додав Гран.

Haltbakk Bunkers – дочірня компанія Haltbakk Group Гуннара Грана. Це найбільша у Норвегії компанія, яка надає послуги заправки кораблів та суден. Вона має 10 суден-бункерувальників, два танкери, багато заправних станцій на суші та в портах. За словами самого Грана, у 2024 році військові кораблі США отримали від компанії 3 млн літрів палива для кораблів.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Проте під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.

Американські сенатори від Демократичної партії обрушили на президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса хвилю нищівної критики через скандал із президентом України Володимиром Зеленським. Основний месседж демократів – Трамп та Венс ганебно поставилися до України та грають на боці Володимира Путіна, що є неприпустимим.