"Ганебний провал": американські сенатори піддали Трампа та Венса нищівній критиці через скандал з Зеленським

Сенатори критикують Трампа та Венса за ставлення до Зеленського

Американські сенатори від Демократичної партії обрушили на президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса хвилю нищівної критики через скандал із президентом України Володимиром Зеленським. Основний месседж демократів – Трамп та Венс ганебно поставилися до України та грають на боці Володимира Путіна, що не неприпустимим.

Коментарі сенаторів опублікувало CNN. Також реакцію зібрало видання Financial Times. Що сказали сенатори США:

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер : "Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна".

: "Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна". Сенатор Рубен Галлего (Арізона): поведінка Трампа та Венса є цілковитою ганьбою для США.

(Арізона): поведінка Трампа та Венса є цілковитою ганьбою для США. Сенатор Кріс Мерфі (Коннектикут): "Абсолютна ганьба для Америки".

Сенатор Браян Шац (Гавайські острови): "Американське президентство зійшло з рейок… Він зробив це спеціально в Овальному кабінеті. Ми всі повинні серйозно розглянути можливість того, що президент Сполучених Штатів не поділяє цінностей американців".

(Гавайські острови): "Американське президентство зійшло з рейок… Він зробив це спеціально в Овальному кабінеті. Ми всі повинні серйозно розглянути можливість того, що президент Сполучених Штатів не поділяє цінностей американців". Сенатор Кріс Кунс (Делавер): "Щоразу, коли я зустрічався із Зеленським, він дякував американському народу за нашу потужну підтримку. Я чітко розумію, що Путін є диктатором, який вторгся в Україну, і Зеленський, і хоробрі українські бійці, які захищали Україну, заслуговують на нашу подяку та підтримку".

(Делавер): "Щоразу, коли я зустрічався із Зеленським, він дякував американському народу за нашу потужну підтримку. Я чітко розумію, що Путін є диктатором, який вторгся в Україну, і Зеленський, і хоробрі українські бійці, які захищали Україну, заслуговують на нашу подяку та підтримку". Сенатор Джин Шахін : проведення зустрічі із Зеленським в такому стилі було ганебним та антиамериканським.

: проведення зустрічі із Зеленським в такому стилі було ганебним та антиамериканським. Сенатор Адам Шифф : написав у соцмережах, що "Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічалися герой і боягуз. А коли зустріч завершилась, герой повернеться додому, в Україну".

: написав у соцмережах, що "Сьогодні в Овальному кабінеті зустрічалися герой і боягуз. А коли зустріч завершилась, герой повернеться додому, в Україну". Сенатор Джек Рід: "Ганебний провал американського керівництва… Трамп та Венс повідомляють світу, що Сполученим Штатам не можна довіряти".

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Проте під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.