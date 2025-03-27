"Московська Марджорі": що відомо про скандальну конгресвумен США, яка підтримує Трампа та Росію

Марджорі є однією з найагресивніших представників руху "MAGA"

Марджорі Тейлор Грін — скандальновідома американська конгресвумен, "під роздачу" якої знову потрапили журналісти, поводиться зухвало вже протягом тривалого часу. За свою політичну кар’єру прихильниця Дональда Трампа навіть встигла здобути гучне прізвисько "Московська Марджорі".

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про одну з найагресивніших представниць руху "MAGA" та противницю допомоги Україні.

Марджорі Тейлор Грін

Біографія

Марджорі Тейлор Грін

Грін народилася в Мілледжвіллі, Джорджія, 27 травня 1974 року. Одружена. Разом із чоловіком виховує трьох дітей. Закінчила Середню школу Південного Форсайту у Каммінгу. Окрім середньої освіти, має диплом Університету Джорджії, де здобула ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.

Вона є членом Палати представників США від штату Джорджія та членом Республіканської партії. Була обрана до Конгресу у листопаді 2020 року та вступила на посаду 3 січня 2021 року. Марджорі, не лише політик, а й бізнесвумен: з 2002 року разом із чоловіком Перрі Гріном вона володіє будівельною компанією Taylor Commercial, штаб-квартира якої базується в міста Альфаретт.

Ультраправа MTG

MTG (серед своїх прихильників Марджорі Тейлор Грін відома за ініціалами імені — MTG) називають ультраправою трампісткою та прихильницею теорій змови. Сама себе вона називає "proud American, 100% pro-life, pro-gun, pro-Trump" (горда американка, яка на 100% підтримує життя, право на зброю та Трампа). Як пише SkyNews, Марджорі стала найагресивнішим представником руху "MAGA", ідеологом якого є президент США Дональд Трамп.

Теорії змови

З 2020 року, коли Грін була обрана до Конгресу, в американській пресі зазначали, що вона, можливо, є "першим у США законодавцем, який відкрито підтримує теорію змови QAnon".

Для довідки: прихильники QAnon підтримують Дональда Трампа і вважають, що йому протистоїть могутнє об’єднання педофілів, що поклоняються сатані, з числа державних чиновників, бізнесменів, знаменитостей і журналістів.

Інші цікаві заяви MTG:

Як зазначає NV:

Грін виступала проти карантину, порівнявши в соцмережах маски від COVID-19 та щеплення з переслідуванням євреїв під час Голокосту,

та щеплення з переслідуванням євреїв під час Голокосту, Виступала проти ЛГБТ+, називала жінок "слабкою статтю з ребра Адама" і пропагувала трансфобні тези,

називала жінок "слабкою статтю з ребра Адама" і пропагувала трансфобні тези, Виступала проти руху Black Lives Matter, безпідставно називаючи його "марксистським", порівнювала цей рух із Ку-клукс-кланом

Грін та Україна

Марджорі Тейлор Грін неодноразово висловлювалася проти будь-якої допомоги Україні, часом повторюючи хибні тези російської пропаганди. Грін голосувала проти всіх законопроєктів, внесених до Палати представників у зв’язку з цією війною, чи то військова та фінансова допомога Україні, чи санкції проти Росії.

Так, наприклад, коли у США голосували за один із пакетів допомоги Києву, вона вимагала від спікера Джонсона не ставити його на голосування, розуміючи (правильно, як з’ясувалося зрештою), що якщо голосування відбудеться, то більшість конгресменів проголосують за нього. Як важіль тиску на спікера Тейлор Грін погрожувала ініціювати його зміщення.

У березні 2022 року Грін заявила, що Україна нібито сама спровокувала російську агресію.

Популяризувала у США російське бачення про те, що Революція гідності в Україні нібито була державним переворотом.

У лютому 2024 року Грін, коментуючи заклики глави МЗС Великобританії Джеймса Кемерона до американських політиків щодо допомоги Україні, спровокувала міжнародний скандал, заявивши, що міністр "може поцілувати її в дупу".

Цього ж року Грін фактично висловила підтримку Росії, оскільки Москва нібито "захищає" християн, у тому числі у війні проти України.

"Поговорімо про те, чим це [війна в Україні] є насправді, Стіве: це війна проти християнства. Українська влада атакує християн; українська влада страчує священників. Росія цього не робить; вони не атакують християнство. Насправді схоже, що вони захищають його", — заявляла вона в подкасті War Room, який веде Стів Беннон (колишній головний ідеолог та стратег Дональда Трампа, засуджений у 2022 році за неповагу до Конгресу США).

Грін настільки відома висловлюваннями на адресу Росії, що її навіть жартома пропонували назвати "послом Путіна в Конгресі". Також газета New York Post тролила її заголовком "Ні Московська Марджорі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що республіканка-конгресвумен Спартц закликала до тотальної мобілізації в Україні та розкритикувала Зеленського.