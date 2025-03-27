"Нас не цікавить ваша думка": прихильниця Трампа у Конгресі накричала на журналістку, згадала і про Україну

Чиновниця накричала на журналістку та втекла

Американська конгресвумен Мерджорі Тейлор Грін зірвалася на британську журналістку, коли та хотіла запитати її думку про скандал із витоком чутливої інформації з месенджера Signal. Чиновниця заявила, що їй немає жодної справи до думки європейців.

Про це пише Sky News, чия журналістка Марта Келнер "потрапила під роздачу" одіозної республіканки. Там зазначають, що Грін стала найагресивнішим представником руху "MAGA", ідеологом якого є президент США Дональд Трамп.

"Команда Трампа прийняла стратегію управління кризою, засновану на атаці, дискредитації та відволіканні уваги — темне мистецтво, майстром якого стає Тейлор Грін", — йдеться у повідомленні.

На кадрах, які поширилися мережею, видно, що Келнер намагається порушити питання про скандал із Signal, проте Грін відразу ж починає перебивати її, та ставить питання звідки вона.

"Нам абсолютно все одно на вашу думку… Їдьте до себе додому та поцікавтеся долею жінок, зґвалтованих мігрантами", — сказала чиновниця і демонстративно відмовилася відповідати на запитання Sky News.

Проте один із американських журналістів повторив питання про зневагу до інформаційної безпеки топчиновників адміністрації Трампа. На це конгресвумен "перевела стрілки" на адміністрацію Джо Байдена, звинувативши її у відкритті кордонів для злочинців. Згадала вона і про Україну.

"Я вдячна Трампу за те, що він завершує війни. За те, що він закінчує війну в Україні, де могли загинути американці, будь Джо Байден президентом", — сказала вона.

Після цього вона видала тираду про "фейкові ЗМІ, які отримують державне фінансування" і втекла від журналістів.

Варто зазначити, що Грін є затятою прихильницею Дональда Трампа і відома за любов до Росії, через що її навіть жартома пропонували назвати "послом Путіна в Конгресі". Крім того, вона постійно критикує Україну, за що її заяви неодноразово тиражувалися російською пропагандою. Наприклад, 2023 року вона розповідала, що українська зброя використовувалася бойовиками ХАМАС для нападу на Ізраїль.

Як повідомлялося раніше, радник Трампа з національної безпеки Майк Уолтц випадково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритої групи, де обговорювалися питання, пов’язані з ударами по єменських хуситах. Через це в Конгресі США вже закликали розпочати розслідування ситуації через "удар із національної безпеки".