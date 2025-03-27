"Московская Марджори": что известно о скандальной конгрессвумен США, которая поддерживает Трампа и Россию

Марджори является одной из самых агрессивных представителей движения "MAGA"

Марджори Тейлор Грин — скандальноизвестная американская конгрессвумен, "под раздачу" которой вновь попали журналисты, ведет себя вызывающе уже на протяжении долгого времени. За свою политическую карьеру сторонница Дональда Трампа даже успела получить громкое прозвище "Московская Марджори".

"Телеграф" рассказывает о том, что известно об одной из самых агрессивных представителей движения "MAGA" и противнице помощи Украине.

Марджори Тейлор Грин

Биография

Марджори Тейлор Грин

Грин родилась в Милледжвилле, Джорджия, 27 мая 1974 года. Замужем. Вместе с супругом воспитывает троих детей. Окончила Среднюю школу Южного Форсайта в Камминге. Кроме среднего образования, имеет диплом Университета Джорджии, где получила степень бакалавра бизнес-администрирования.

Она является членом Палаты представителей США от штата Джорджия и членом Республиканской партии. Была избрана в Конгресс в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января 2021 года. Марджори, не только политик, но и бизнесвумен: с 2002 года вместе с мужем Перри Грином она владеет строительной компанией Taylor Commercial, штаб-квартира которой базируется в города Альфаретт.

Ультраправая MTG

MTG (cреди своих сторонников Марджори Тейлор Грин известна по инициалам имени — MTG) называют ультраправой трамписткой и сторонницей теорий заговора. Сама себя она называет "proud American, 100% pro-life, pro-gun, pro-Trump" (гордая американка, которая на 100% поддерживает жизнь, право на оружие и Трампа). Как пишет SkyNews, Марджори стала самым агрессивным представителем движения "MAGA", идеологом которого является президент США Дональд Трамп.

Теории заговора

С 2020 года, когда Грин была избрана в Конгресс, в американской прессе отмечали, что она, возможно, является "первым в США законодателем, открыто поддерживающим теорию заговора QAnon".

Для справки: cторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.

Другие интересные заявления MTG:

Как отмечает NV:

Грин выступала против карантина, сравнив в соцсетях маски от COVID-19 и прививки с преследованием евреев во время Холокоста,

и прививки с преследованием евреев во время Холокоста, Выступала против ЛГБТ+, называла женщин "слабым полом из ребра Адама" и пропагандировала трансфобные тезисы,

называла женщин "слабым полом из ребра Адама" и пропагандировала трансфобные тезисы, Выступала против движения Black Lives Matter, безосновательно называя его "марксистским", сравнивала это движение с Ку-клукс-кланом

Грин и Украина

Марджори Тэйлор Грин неоднократно высказывалась против любой помощи Украине, порой повторяя ложные тезисы российской пропаганды. Грин голосовала против всех законопроектов, внесённых в Палату представителей в связи с этой войной, будь то военная и финансовая помощь Украине или санкции против России.

Так, например, когда в США голосовали за один из пакетов помощи Киеву, она требовала от спикера Джонсона не ставить его на голосование, понимая (правильно, как выяснилось в конечном итоге), что если голосование состоится, то большинство конгрессменов проголосует за него. В качестве рычага давления на спикера Тэйлор Грин угрожала инициировать его смещение.

В марте 2022 года Грин заявила, что Украина якобы сама спровоцировала российскую агрессию.

Популяризировала в США российское видение о том, что Революция достоинства в Украине якобы была государственным переворотом.

В феврале 2024 года Грин, комментируя призывы главы МИД Великобритании Джеймса Кэмерона к американским политикам по поводу помощи Украине, спровоцировала международный скандал, заявив, что министр "может поцеловать ее в задницу".

В этом же году Грин фактически выразила поддержку России, поскольку Москва якобы "защищает" христиан, в том числе и в войне против Украины.

"Давайте поговорим о том, чем это [война в Украине] является на самом деле, Стив: это война против христианства. Украинская власть атакует христиан; украинская власть казнит священников. Россия этого не делает; они не атакуют христианство. На самом деле похоже, что они защищают его", — заявляла она в подкасте War Room, который ведет Стив Бэннон (бывший главный идеолог и стратег Дональда Трампа, осужденный в 2022 году за неуважение к Конгрессу США).

Грин настолько известна лестными высказываниями в адрес России, что ее даже в шутку предлагали назвать "послом Путина в Конгрессе". Также газета New York Post троллила её заголовком "Нет Московская Марджори".

Напомним, ранее мы писали о том, что республиканка-конгрессвумен Спартц призвала к тотальной мобилизации в Украине и раскритиковала Зеленского.