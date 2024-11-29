Спартц закликала до тотальної мобілізації в Україні та розкритикувала Зеленського

Воювати мають усі

Україна має мобілізувати все населення для перемоги у війні проти Росії. На цьому наголосила республіканка-конгресвумен від штату Індіана Вікторія Спартц, яка має українське походження і до 2000-го року проживала в Україні.

Вона підкреслила, що самих лише молодих військових недостатньо для протистояння країні-агресору, яка не рахується з людськими втратами. Про це Вікторія Спартц заявила в етері телеканалу CNN.

Конгресвумен нагадала, що під час Другої світової війни в Радянському Союзі кожен громадянин робив внесок у перемогу – від дітей до старших людей. Вона зазначила, що США відправляють своїх 18-річних захищати свободи, тож це питання потребує серйозного підходу.

Спартц розкритикувала президента Володимира Зеленського за те, що він "не підготував країну до війни". На її думку, глава держави "не дуже підтримує власну армію та не бореться з корупцією". Також вона додала, що український лідер звільнив генерала, який "хотів воювати", замінивши його на "слухняних маріонеток".

Конгресвумен також висловилася щодо адміністрації Джо Байдена, яка наполягає на зниженні призовного віку з 25 до 18 років. За словами Спартц, зараз США говорять про те, що справа не у зброї, а в людях, готових боротися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українка з антиукраїнською позицією Спартц знову стала конгресвумен. Ми розповіли, чим вона відома.