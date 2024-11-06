Українка з антиукраїнською позицією Спартц знову стала конгресвумен: чим вона відома

Одночасно з президентом американці переобирають повний склад Палати представників та частину Сенату

Конгресвумен українського походження від Республіканської партії Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США та знову увійде у Конгрес. Попри своє походження, вона негативно ставиться до України.

За даними Associated Press Спартц отримала 56,6% голосів. Її основною суперницею була Дебора Пікетт, яка в минулому служила в армії США. Також за місце в Палаті представників змагалися лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний кандидат Роббі Слотер.

Як йдеться на офіційній сторінці кампанії Спартц, її підтримали асоціація власників зброї, супротивники абортів та малий бізнес. Зазначається, що її пріоритетами є захист прав власників зброї, скорочення державних видатків, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США. Також Спартц виступає за збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Вікторія Спартц є уродженкою міста Носівка на Чернігівщині, а її шкільне життя пройшло у Чернігові. Зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем вона познайомилася, коли їздила до Москви відвідувати родичку. Саме це дозволило їй переїхати до США та зробити там кар'єру політика. Вона регулярно приїжджає до батьків.

Як Спартц ставиться до України

У квітні цього року Спартц відмовилася підтримати пакет допомоги США, що містив понад 60 мільярдів доларів для України. Вона також пропонувала відмовитися від допомоги біженцям.

Раніше Спартц відзначилася жорсткою критикою Офісу президента України Володимира Зеленського. Наприклад, вона говорила, що Андрій Єрмак нібито може співпрацювати з російською стороною. У зв’язку з цим конгресвумен просила президента США Джо Байдена перевіряти кожен крок військової допомоги Києву.

У відповідь МЗС України звинуватило її у спробі через гучні заяви підвищити свій політичний рейтинг. Американська преса писала, що Спартц своїми словами руйнує стосунки Києва та Вашингтона.

Ще Спартц закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призупинити "зернову угоду", доки Україна не отримає належних заходів безпеки. У МЗС України тоді заявили, що конгресвумен намагалася "завдати нищівного удару українським фермерам та економіці".