"Тотальна лють": скандальну конгресумен родом з України перевіряють на "токсичність"

Порушна поведінка Спартц продовжується

Скандальну американську конгресумен українського походження, яка намагалася "зарізати" допомогу Україні, перевіряє Комітет з етики Палати представників. Він досліджує її поведінку.

Про це пише Politico. Йдеться про Вікторію Спартц. Наразі комітет уже провів попереднє розслідування. Воно стосується можливого "жорстокого поводження", "загальної токсичності" і навіть "люті".

Справа в тому, що дві особи з числа персоналу конгресвумен поскаржилися, що обурлива поведінка Спартц продовжується. За останні кілька тижнів після своїх претензій щодо продуктивності персоналу вона запровадила скорочення зарплати. У квітні, за словами співробітників, Спарц нібито надіслала їм записку, яка забороняє їм розмовляти з репортерами POLITICO, які збирали інформацію про її офіс.

Один із керівників її апарату Патрік Словінскі взагалі подав у відставку, пропрацювавши менше місяця. Наголошується, що Спартц уже відреагувала на розслідування. Вона сказала, що "не впевнена, про що ви кажете".

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісьмох конкурентів, зокрема представника штату Чака Гудріча. Гудрич критикував ставлення Спартц до персоналу, називаючи її "найгіршим босом номер один у всьому Конгресі".

"Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами. За словами співробітників, Вікторія Спартц уникала їх звільнення, натомість знущалася з них, поки вони не йшли самі", — йдеться в рекламі Гудрича.

Один із нинішніх співробітників Спартц каже, що вона зазвичай викликає когось із них до себе, "лає його, вимовляє слово на F близько мільйона разів, називає їх поганими відсталими дітьми, чим завгодно. Це щотижнева справа. Це не рідкість. Усі мої спілкування з нею були сповнені тотальної люті", — стверджує чоловік.

Колишній співробітник Спартц розповів, що наприкінці минулого місяця один із слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, очікуючи на дозвіл від керівників комітетів на початок офіційного розслідування.

Нагадаємо, раніше Спартц відзначилася жорсткою критикою Офісу президента Зеленського. Наприклад, вона говорила, що Андрій Єрмак нібито може співпрацювати з російською стороною. У зв’язку з цим конгресвумен просила Байдена перевіряти кожен крок військової допомоги Києву. У відповідь на це МЗС України звинуватило її у спробі за рахунок гучних заяв підвищити свій політичний рейтинг. Американська преса писала, що Спартц своїми словами руйнує стосунки Києва та Вашингтона. Але нападки на Єрмака не закінчились і після цього. Влітку 2022 року вона звинуватила його в тому, що він нібито взяв під свій контроль усі установи в Україні та залякує опонентів. Незважаючи на це Спартц все ж таки хотіла особисто зустрітися з Єрмаком наприкінці літа, але передумала і відмовилася від зустрічі.

Ще Спартц закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призупинити "зернову угоду", доки Україна не отримає належних заходів безпеки. У МЗС України тоді заявили, що конгресвумен намагалася "завдати нищівного удару українським фермерам та економіці".

Крім того, Спартц пропонувала відмовитися від допомоги біженцям, а також відмовилася підтримати пакет допомоги США Україні.