В Конгресі США хочуть спробувати зняти з посади Джонсона: питання ініціює "Московська Марджорі"

Навіть прихильники ідеї Грін визнають, що голосування буде провалено

Представниця Республіканської партії в Палаті представників Конгресу США Марджорі Тейлор Грін, яку прозвали "московською Марджорі", планує наступного тижня спробувати ініціювати голосування щодо відставки спікера Майка Джонсона. Грін звинувачує його у тому, що Джонсон висунув на голосування питання допомоги Україні попри вимоги та погрози радикальних республіканців.

Про це пише американське видання The Hill. Зазначається, що пропозицію Грін внесла ще місяць тому, але досі не "активувала": коли вона це зробить, Палата представників буде мати два дні на розгляд.

"Щойно він став спікером, він перетворився на людину, яку ніхто з нас не визнає", – заявила "московська Марджорі", додавши, що поки Джонсон буде спікером, республіканці нібито не будуть мати більшості у Палаті представників.

Водночас прихильник пропозиції Грін, ще один "зашкварений" трампіст Томас Массі, вже визнав, що голосування буде провалено. А лідер демократичної більшості в Палаті Хакім Джеффріс вже заявляв, що демократи не дадуть зняти Джонсона з посади.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон все ж таки виніс пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на голосування, після чого він набрав потрібну кількість голосів і був переданий до Сенату.

Сенатори віддали свої голоси в ніч проти 24 квітня за київським часом. Документ підтримали 79 законодавців, а 18 висловилися проти.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні, Ізраїлю та Тайваню військової допомоги. Тим самим ЗСУ можуть розраховувати, що потрібну зброю буде доставлено до України вже найближчим часом.