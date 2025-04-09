"Не хоче здатися слабаком": дипломат пояснив дії Трампа щодо переговорів із Росією

Голові Білого дому поки що нема чим похвалитися

Президент США Дональд Трамп, мабуть, взяв паузу у переговорному процесі щодо припинення вогню в Україні. При цьому зараз немає свідчень того, що він готовий чинити тиск на Росію.

Про це розповів колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур в ефірі "Ми-Україна". За його словами, американський президент просто не має нічого гідного згадування.

"Я роблю висновок, що зараз немає домовленостей, які можна було б фіналізувати під час зустрічі або дати якийсь імпульс переговорам. За цих умов Трамп не хоче здатися слабаком, який говорить та говорить, а результатів немає", — сказав він.

Дипломат додав, що не бачить від американського президента якихось кроків, які говорили б про те, що він готовий піти на жорсткі кроки щодо Росії. Водночас Шамшур наголосив, що вчинки Трампа виглядають так, ніби він на даному етапі не бачить у переговорах із росіянами якоїсь користі.

Варто зазначити, що у Держдепартаменті повідомили, що 10 квітня американська та російська делегації проведуть консультації у Туреччині. Однак сторони там мають намір обговорити питання функціонування посольств, а теми безпеки та війни в Україні не обговорюватимуться.

Як повідомлялося раніше, колишній посол України в Хорватії Олександр Левченко розповів "Телеграфу", що Київ програв інформаційну війну в США та дозволив російській пропаганді проникнути до Білого дому.