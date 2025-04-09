Трамп це Грінч: чому тарифна політика загрожує американському Різдву

Китайські виробники починають шукати нові ринки збуту

Нові мита проти Китаю можуть зіпсувати американцям Різдвяні свята. Вони вже почали порівнювати президента Дональда Трампа з Грінчем — персонажем, який намагався вкрасти Різдво.

Виробники штучних ялинок і прикрас з Китаю не отримують замовлень зі США, як це було раніше. Через це в магазинах або не буде товарів, або вони коштуватимуть набагато дорожче. Про це йдеться у матеріалі The Independent.

Як повідомляється, понад 87% різдвяних прикрас у США на суму близько 4 мільярдів доларів постачається саме з Китаю. Власниця однієї з фабрик штучних ялинок у Китаї розповіла виданню, що цього року взагалі не отримала замовлень від американських клієнтів.

"Звичайно, річ у митах. До середини квітня всі замовлення зазвичай оформлені, але зараз… важко сказати, чи надійдуть якісь замовлення. Можливо, американські клієнти нічого не куплять цього року", — розповіла жінка.

За інформацією The Independent, керівниця іншої фабрики зіткнулася з тим, що американський клієнт призупинив контракт на 408 тисяч доларів, хоча вона вже витратила гроші на матеріали. Інші виробники починають шукати нові ринки збуту в Росії, Європі та Південно-Східній Азії.

Камбоджа, другий після Китаю постачальник різдвяних товарів до США, також потрапила під удар — на її продукцію наклали 49% мит, зазначає The Independent.

Перенести виробництво штучних ялинок до США, як хоче адміністрація Трампа, наразі неможливе. Представники Асоціації штучних ялинок США повідомили в коментарі The Independent, що в країні немає ні технологій, ні виробничих потужностей, ні робочої сили для цього. За їхніми словами, 80% різдвяних ялинок у США — штучні, і більшість із них виготовляються тільки в Китаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай жорстоко відповів на мита Трампа. Ці дві країни разом формують 43% світового ВВП.