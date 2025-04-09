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Трамп це Грінч: чому тарифна політика загрожує американському Різдву

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Мита США проти Китаю вдарять по різдвяних прикрасах Новина оновлена 09 квітня 2025, 20:11
Мита США проти Китаю вдарять по різдвяних прикрасах. Фото Колаж "Телеграфу"

Китайські виробники починають шукати нові ринки збуту

Нові мита проти Китаю можуть зіпсувати американцям Різдвяні свята. Вони вже почали порівнювати президента Дональда Трампа з Грінчем — персонажем, який намагався вкрасти Різдво.

Виробники штучних ялинок і прикрас з Китаю не отримують замовлень зі США, як це було раніше. Через це в магазинах або не буде товарів, або вони коштуватимуть набагато дорожче. Про це йдеться у матеріалі The Independent.

Як повідомляється, понад 87% різдвяних прикрас у США на суму близько 4 мільярдів доларів постачається саме з Китаю. Власниця однієї з фабрик штучних ялинок у Китаї розповіла виданню, що цього року взагалі не отримала замовлень від американських клієнтів.

"Звичайно, річ у митах. До середини квітня всі замовлення зазвичай оформлені, але зараз… важко сказати, чи надійдуть якісь замовлення. Можливо, американські клієнти нічого не куплять цього року", — розповіла жінка.

За інформацією The Independent, керівниця іншої фабрики зіткнулася з тим, що американський клієнт призупинив контракт на 408 тисяч доларів, хоча вона вже витратила гроші на матеріали. Інші виробники починають шукати нові ринки збуту в Росії, Європі та Південно-Східній Азії.

Камбоджа, другий після Китаю постачальник різдвяних товарів до США, також потрапила під удар — на її продукцію наклали 49% мит, зазначає The Independent.

Перенести виробництво штучних ялинок до США, як хоче адміністрація Трампа, наразі неможливе. Представники Асоціації штучних ялинок США повідомили в коментарі The Independent, що в країні немає ні технологій, ні виробничих потужностей, ні робочої сили для цього. За їхніми словами, 80% різдвяних ялинок у США — штучні, і більшість із них виготовляються тільки в Китаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай жорстоко відповів на мита Трампа. Ці дві країни разом формують 43% світового ВВП.

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