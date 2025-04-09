У Трампа впав рейтинг через його витівки зі світовою економікою

Порівняно з рейтингом Байдена в 2021 році, Трамп має набагато нижчий рівень

Нещодавні опитування показали значне падіння підтримки президента США Дональда Трампа. Це може мати серйозні наслідки для його політичної кар'єри та ускладнити реалізацію майбутніх планів.

Про це повідомляє "Newsweek".

Причини падіння рейтингу

Останні дані вказують, що рейтинг схвалення американського лідера досяг найнижчого рівня з початку його другого терміну. За результатами опитування Navigator Research (3-7 квітня), 44% респондентів схвалюють його діяльність, а 53% — не схвалюють.

Ще одне опитування, проведене компанією Cygnal (1-3 квітня), показало аналогічний результат. Це також вказує на значне падіння підтримки, порівняно з лютневими даними, коли рейтинг був позитивним.

Вплив економічної політики на рейтинг

Падіння рейтингу Трампа частково пов'язане з його економічною політикою, зокрема оголошенням про нові тарифи, які викликали тривогу серед бізнесу та економістів.

Підвищення тарифів на імпорт із союзних країн призвело до нестабільності на фондових ринках, та попри критику президент США захищав своє рішення, стверджуючи, що "іноді потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити".

Ця політика призвела до того, що 55% американців, за інформацією Navigator, не схвалюють його економічні дії та нові тарифи, що є найвищим рівнем негативної оцінки за останній час.

Порівняння з рейтингом Джо Байдена

Порівняно з рейтингом Джо Байдена в 2021, році Дональд Трамп має набагато нижчий рівень схвалення. Згідно з даними RealClearPolitics, рейтинг Трампа 9 квітня 2021 року складав 46%, водночас рейтинг Байдена тоді був 55%.

Порівняння з першим терміном та очікування на майбутнє

На відміну від першого терміну чинного президента США, коли його рейтинг схвалення складав 40% на 2017 рік, зараз його підтримка дещо вища. Проте навіть на початку другого терміну Трамп не зміг досягти високого рівня популярності, що ставить під питання його політичну силу в майбутньому.

Рейтинг схвалення американського лідера може змінюватися в залежності від нових подій, таких як переговори з питань російсько-української війни, економічні труднощі та подальші зміни в тарифній політиці.

Як і раніше, здатність Дональда Трампа впливати на політичний ландшафт США залишатиметься під питанням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, чому не варто сподіватися на зниження рейтингу Трампа. За його словами, не слід наразі чекати на відставку політика через скандали.