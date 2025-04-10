Трамп случайно выставил сам себя посмешищем в Белом доме (видео)

"Как ты можешь быть президентом, если ты глуп?" — сказал Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп неожиданно создал повод для насмешек в соцсетях. Произошло это после его высказывания в Овальном кабинете. В ходе встречи с журналистами он попытался переложить ответственность за экономические проблемы страны на предшественников.

Как сообщает Huffingtonpost, президент защищал свое решение по внедрению пошлин, негативно повлиявших на фондовый рынок. Именно тогда Трамп задал риторический вопрос, мгновенно разлетевшийся по сети: "Как ты можешь быть президентом, если ты глуп?"

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на этот вопрос президента. "Мы думали об этом с 2016 года, Дональд", — написал один из комментаторов. Другой добавил: "Этот вопрос волнует всех нас сегодня".

Случай произошел 9 апреля 2025 в Белом доме, когда Трамп подписывал указ. В своей речи президент пытался объяснить причины введения пошлины размером 125% на китайские товары и попытался отвлечь критику от своих экономических решений.

Видео с президентским высказыванием быстро стало вирусным и собрало тысячи комментариев в разных соцсетях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что пошлины Трампа обрушили рынки. Экономист рассказал, угрожает ли США финансовый кризис