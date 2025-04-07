Мита Трампа обвалили ринки: економіст розповів, чи загрожує США фінансова криза

США у цій ситуації виглядають більш впевненими, ніж ЄС та Китай

Після введення торгових мит президентом США Дональдом Трампом багато світових бірж відреагували рекордним падінням. Проте, швидше за все, Вашингтон не зацікавлений у глибокій фінансовій кризі, а тому рецесія в країні виглядає малоймовірною.

Про це "Телеграфу" розповів економіст, колишній член Ради НБУ Віталій Шапран. За його словами, у базовому варіанті розвитку подій ключові гравці почнуть домовлятися про зміни правил торгівлі або надання США інших привілеїв, не пов'язаних із торгівлею.

"е можуть бути як інвестиції в економіку США, так і купівля казначейських зобов’язань уряду США з низькою дохідністю. Вже 50 країн заявили про готовність до додаткових переговорів з США, серед них Індія та Бразилія. Позиція ЄС та КНР залишається принциповою, але невідомо який час вона буде такою", — сказав Шапран.

Економіст припускає, що шок на ринку може повторитися, якщо за 3-4 тижні ситуація залишиться незмінною. При цьому він упевнений, що США не зацікавлені у фінансовій кризі, тому ймовірність падіння ринків до критичного рівня та настання рецесії виглядає незначною, хоча й зростаючою.

Він звертає увагу на те, що ринок США відреагував "стримано", тоді як в Азії та Європі реакція була більш "істеричною". Це, за його словами, пов’язано з тим, що там дуже багато країн із відкритими економіками, які залежать від експорту. Через це деякі країни ЄС змушені були закрити торги, щоб захистити інвесторів у разі надмірного зниження індексів. Шапран наголошує, що такий крок передбачений регламентом багатьох світових бірж.

"В будь-якому разі позиції США зараз виглядають більш впевненими ніж КНР та ЄС, саме тому я думаю що після того, як сторони поторгуються ризик Першої світової торгівельної війни зменшиться і ринки прийдуть в норму. Але для цього потрібна згода на переговори КНР та ЄС, яка залежить не тільки від економіки, але і від політичних питань", — зазначив економіст.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита на товари зі 185 країн, фондові біржі по всьому світу різко впали. Це стало найбільшим обвалом за довгий час, деякі індекси опустилися більш ніж на 10%.