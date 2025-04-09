Мерц надіслав "послання" Трампу і розповів про нову коаліційну угоду

У Німеччині буде сильна та рішуча влада

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив низку заяв на пресконференції в Берліні, на якій СДПГ та консервативний блок ХДС/ХСС представили угоду про коаліцію. У своїх словах лідер партії ХДС/ХСС ("Християнсько-демократична спілка" та "Християнсько-соціальна спілка") надіслав "послання" президенту США Дональду Трампу.

Зокрема Мерц зауважив, що Німеччина виконає всі обовʼязки у сфері оборони. Його слова цитує DW.

"Німеччина виконає свої зобов'язання у сфері оборони та Німеччина готова зміцнювати свою конкурентоспроможність", — заявив ймовірний майбутній канцлер ФРН. Він також додав послання Трампу: "Німеччина повернулася", закликавши ЄС знайти спільну відповідь на торгівельну політику Сполучених Штатів.

Під час пресконференції було оголошено про формування коаліції із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ), яка має розпочати роботу на початку травня. Таким чином Мерц, як і очікувалося, стане канцлером Німеччини, а вкрай права Альтернатива для Німеччини залишиться за межами коаліції.

Угода "є дуже сильним і чітким сигналом до громадськості нашої країни. І це також чіткий сигнал до наших партнерів в Європейському Союзі," сказав Мерц. Він додав, що Німеччина отримає владу, яка здатна діяти та бути сильною.

На думку лідера ХДС, коаліційна угода перетворить Німеччину на "мужню країну, придатну для майбутнього", і країну, "де людям подобається працювати".

Які ще плани у майбутнього уряду

Лідери партій розповіли про плани уряду на найближчі чотири роки та про розподіл основних міністерств. Зокрема, СДПГ отримає сім портфелів у новому уряді. Про це заявила на конференції співголова партії Саскія Ескен. За даними Reuters, соціал-демократам дістануться, зокрема, Міністерство фінансів та Міноборони.

Саскія Ескен

Коаліція також створить нове відомство — Міністерство цифрової трансформації та модернізації. Попередньо відомо, що очолити його може саме представник ХДС/ХСС.

Також планів уряду — скоротити податки на корпорації до 2028 року, реформувати систему соціального забезпечення, знизити податок на електрику, посилити міграційну політику та збільшити витрати на оборону.

Тепер члени СДПН мають проголосувати за коаліційну угоду, а ХДС та ХСС мають отримати схвалення партійного керівництва.

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