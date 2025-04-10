Таємна зброя Трампа - реальність чи блеф: що про це каже штучний інтелект

Нейромережа оцінила, які шанси того, що США дійсно володіють невідомою світові надпотужною зброєю, як каже Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні невідому світові надпотужну зброю. "США володіють такою зброєю, про яку ніхто не має ні найменшого уявлення. Вона найпотужніша у світі", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливої ескалації відносин із Китаєм через запровадження нових тарифів.

Президент США додав: "Щодо базової ескалації, як ви сказали. Ні, президент Сі знає, що треба робити. Він дуже розумна людина. Він любить свою країну. Я знаю це напевно. Я його дуже добре знаю. І думаю, він захоче укласти угоду". "Телеграф" спитав у штучного інтелекту, що він думає про це — чи мають ці заяви сенс, чи це просто вихваляння.

Аналіз нейромережі Grok показує, що такі слова Трампа можна розглядати у двох площинах. З одного боку, США справді є світовим лідером у розробці передових військових технологій, значна частина яких залишається засекреченою. Йдеться про можливі нові розробки в ядерній сфері, гіперзвукову зброю, космічні чи кібернетичні системи або навіть екзотичні технології, як-от зброя спрямованої енергії.

Як президент Трамп має доступ до цілком таємної інформації, тож теоретично міг знати про розробки, які досі не стали відомі широкому загалу. США традиційно не розкривають деталі своїх найсучасніших військових проєктів, щоб зберегти стратегічну перевагу.

З іншого боку, Трамп відомий своєю схильністю до гіперболізації та гучних заяв. Його слова можуть бути не стільки про конкретну зброю, скільки про загальну міць американської військової машини чи навіть про його власне бачення американської винятковості. Таким чином, це може бути політичним маневром — нагадуванням, що США залишаються супердержавою.

ШІ нагадує, що подібні заяви Трамп робив ще під час свого першого президентського терміну. Наприклад, у 2020 році він уже згадував про "неймовірні системи", про які "ніхто не знає".

Найімовірніше, на думку нейромережі, Трамп поєднує реальні факти із риторичними перебільшеннями. США справді мають ресурси й історичний досвід для створення революційних військових технологій, але без конкретних доказів неможливо стверджувати, що така зброя існує в буквальному сенсі.

Також раніше "Телеграф" писав, що штучний інтелект назвав шість причин, які можуть змусити Трампа скасувати мита.