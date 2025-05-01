В адміністрації Трампа почалися кадрові перестановки: хто обійме нові посади

З лютого 2021 постійним представником США в ООН була Лінда Томас-Грінфілд

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про відставку радника з національної безпеки Майка Волтца. Як заявив глава Білого дому, він висуває Волтца на посаду постійного представника США в ООН. Тимчасово обов’язки радника з нацбезпеки виконуватиме державний секретар Марко Рубіо.

Про це Трамп дописав у своїй соціальній мережі "TrurhSocial". Це перша велика кадрова перестановка у другій адміністрації Трампа.

Очікується, що за Волтцем підуть у відставку і заступник Алекс Вонг, а також кілька інших радників з національної безпеки, хоча точний час їхнього звільнення наразі невідомий. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними CNN, ще до офіційної заяви Волтц знав, що його роль на чолі Ради нацбезпеки добігає кінця. Його позиції в адміністрації похитнулися після інциденту з витоком конфіденційної інформації через месенджер — радник випадково додав журналіста до внутрішнього чату, де обговорювалися чутливі військові теми. Хоча Трамп тоді утримався від звільнення, не бажаючи демонструвати "хаос", вплив Волтца так і не відновився. За словами чотирьох джерел, він втратив довіру багатьох ключових гравців у Білому домі, зокрема глави апарату Сьюзі Вайлс.

Серед потенційних замінників Волтца розглядають заступника держсекретаря Крістофера Ландау та самого Марко Рубіо, який наразі тимчасово виконує його обов’язки. Ще один кандидат — спеціальний посланник Стів Віткофф, девелопер і давній соратник Трампа, який веде переговори з Росією та Іраном.

Однак, за даними журналістки CNN Алайни Трин, двоє джерел, наближених до Віткоффа, підтверджують, що він не зацікавлений у посаді радника з національної безпеки. За їхніми словами, Віткофф не очікує, що його буде обрано або офіційно запрошено. Водночас не виключено, що він погодиться, якщо Трамп особисто звернеться з такою пропозицією.

"Навіщо йому це? Бути обтяженим міжвідомчою координацією, замість того, чим він займається зараз", — сказав співрозмовник CNN, знайомий із позицією Віткоффа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 25 квітня відвідав Москву, де провів уже четверту з початку року особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.