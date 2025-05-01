"Подарунок Трампу" чи вигода для України? Експерти оцінили угоду про копалини зі США

Експерти розповіли про плюси і мінуси угоди про копалини для України

Україна підписала угоду про корисні копалини. Попри те, що кінцеві умови змінили, все ж існують побоювання, що підписання суперечить економічним вигодам України, змусить платити за раніше надану військову допомогу тощо.

Тому "Телеграф" дізнався в експертів, які наслідки матиме цей документ для України та чи справді він відповідає національним інтересам. Аналітики оцінили позитивні та негативні аспекти угоди, а також перспективи її ратифікації Верховною Радою.

Володимир Фесенко: "Документ має більше тактичне значення"

На запитання журналіста про загальну оцінку документа, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко відповів так: "Якщо давати таку загальну оцінку, то цей документ для нас на даний момент має більше тактичне значення. І потенційно, якщо все буде гаразд, якщо інші документи будуть працювати належним чином, то можливо ця угода матиме в перспективі стратегічне значення. Але тактичне значення для нас зараз набагато більш важливе".

Для американців, на його думку, документ більш важливий, ніж для українців: "Саме тому його підписання відбулося тридцятого квітня, якраз тоді, коли відзначалися сто днів президентства Трампа, і це був такий символічний подарунок Трампу — і з боку його команди, і з боку України".

Як каже політолог, головне досягнення українських переговірників полягає в тому, що вдалося уникнути проблемних і неприйнятних моментів, які містилися в попередніх варіантах документа.

"Нам вдалося уникнути головної проблеми — щоби та допомога, яка нам надавалася раніше перші три роки великої війни з Росією не була визнана боргом, за який ми маємо платити. Ну і вдалося уникнути двох інших великих проблем — це обмеження нашого економічного суверенітету, яке фактично було в першому варіанті угоди, і пунктів, які суперечили нашій європейській інтеграції", — пояснив Фесенко.

Володимир Фесенко назвав три ключові плюси для України від підписання цієї угоди:

"По-перше, ця угода — інструмент збереження інтересу Трампа до України. По-друге, збереження його інтересу, мотиву продовжити мирні переговори про завершення війни — в цьому є головний політичний сенс цієї угоди на даний момент. А в перспективі це буде інструмент залучення прямих інвестицій з США в нашу економіку".

Щодо ратифікації у Верховній Раді, політолог припускає, що документ буде затверджено, оскільки всі усвідомлюють ризики: "Всі розуміють, в тому числі опозиція — якщо документ не буде ратифікований, це призведе до охолодження в стосунках між США і Україною. Це спровокує негативну позицію Трампа до України. Це буде подарунком Путіну".

Водночас з боку деяких депутатів будуть різкі заяви. "Безумовно критика буде. Знайдуться депутати (може Гончаренко, може хтось ще) — можливо хтось ще буде таким патріотом, захисником природних ресурсів, щоб ми не продавали їх американцям. Може такою патріоткою і Безугла виступити".

Володимир Дубовик: "Угода важливіша для Трампа"

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету Володимир Дубовик також вважає, що документ має більше значення для американської сторони.

"Думаю, що ця угода і досі більш важлива для Трампа, ніж для України. Трамп хоче показати, що американські гроші на підтримку України в попередні роки будуть повертатись до США, і що в нього є хоч якийсь прогрес на "українському напрямку"", — зазначив експерт.

Втім, для України плюсів небагато: "Я не думаю, що ця угода може виступити в ролі гарантії української безпеки або наблизить отримання нового пакету допомоги — гуманітарної чи військової — з боку США".

"Тому для України це лишається вимушеним кроком, з метою не дратувати Вашингтон. Але приємно бачити, що українська сторона, як з попереднім текстом у лютому, так і з нинішнім текстом, дуже добре попрацювала і спромоглась добитись суттєвого покращення угоди з точки зору України", — підсумував політолог.

Віталій Кулик: "Не бачу користі для України"

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розкритикував підписання документу Україною.

"Я є опонентом цієї угоди, вважаю, що її не треба було підписувати. Пігулкою, яка може створити ілюзію про те, що наші позиції захищені, є те, що угода розділена на дві частини. Це меморандум про намір і друга угода, яка має 12 сторінок і теж є каркасом майбутньої угоди. А потім, на її основі, буде більша, велика угода", — зазначив експерт.

Попри те, що нинішній варіант документа виявився кращим за попередні пропозиції, він все одно не відповідає інтересам України: "Вона виявилась трішки кращою, ніж ми думали раніше, але все одно нічого доброго для України. Природні ресурси, такі як газ, нафта, будуть віддані до фонду. США визначатимуть напрямки і впливатимуть на операційні акції. Це нібито дасть Штатам можливість інвестувати в Україну, але я думаю, що це можна було б зробити без такої угоди".

Проте найбільше Кулика турбує не це, а те, що майбутня військова допомога вважатиметься тим, за що ми матимемо можливість платити. "Ми оплачуватимемо цю допомогу", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін може використати угоду про надра між Україною та США. Названо ризики.