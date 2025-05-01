В администрации Трампа начались кадровые перестановки: кто займет новые должности

С февраля 2021 года постоянным представителем США в ООН была Линда Томас-Гринфилд

Президент США Дональд Трамп официально объявил об отставке советника по национальной безопасности Майка Волтца Как заявил глава Белого дома, он выдвигает Уолтца на должность постоянного представителя США в ООН.

Об этом Трамп дописал в своей социальной сети TrurhSocial. Это первая крупная кадровая перестановка во второй администрации Трампа.

Ожидается, что за Уолтцем пойдут в отставку и заместитель Алекс Вонг, а также несколько других советников по национальной безопасности, хотя точное время их увольнения неизвестно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным CNN, еще до официального заявления Уолтц знал, что его роль во главе Совета нацбезопасности подходит к концу. Его позиции в администрации пошатнулись после инцидента с утечкой конфиденциальной информации из-за мессенджера — советник случайно добавил журналиста к внутреннему чату, где обсуждались чувствительные военные темы. Хотя Трамп тогда воздержался от увольнения, не желая демонстрировать "хаос", влияние Уолтца так и не возобновилось. По словам четырех источников, он потерял доверие многих ключевых игроков в Белом доме, в том числе главы аппарата Сьюзи Уайлс.

Среди потенциальных заменителей Уолтца рассматривают заместителя госсекретаря Кристофера Ландау и самого Марко Рубио, временно исполняющего его обязанности. Еще один кандидат – специальный посланник Стив Уиткофф, девелопер и давний соратник Трампа, ведущий переговоры с Россией и Ираном.

Однако, по данным журналистки CNN Алайны Трин, два источника, приближенных к Уиткоффу, подтверждают, что он не заинтересован в должности советника по национальной безопасности. По их словам, Уиткофф не ожидает, что он будет избран или официально приглашен. В то же время, не исключено, что он согласится, если Трамп лично обратится с таким предложением.

"Зачем ему это? Быть обремененным межведомственной координацией вместо того, чем он занимается сейчас", — сказал собеседник CNN, знакомый с позицией Уиткоффа.

Напомним, ранее Телеграф писал, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 25 апреля посетил Москву, где провел уже четвертую с начала года личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.