Трамп прийняв дитячі наліпки за справжні татуювання банди MS-13. Через це депортували невинного чоловіка

Президент США вступив у суперечку, захищаючи відверту фальшивку

Президент США Дональд Трамп переплутав звичайний напис на фото з татуюванням банди. Він наполягав, що депортований чоловік має тату "MS13" на пальцях, хоча на зображенні видно, що це просто надпис шрифтом Calibri, схожий на підробку в редакторі.

Як повідомив "The Verge", ця помилка стала причиною, через яку політик відмовився повернути Кілмара Абрего Гарсію до США. Його депортували до Сальвадору попри рішення Верховного суду та наявний захисний припис.

У своєму акаунті в Truth Social Трамп опублікував зображення "тату", яке мало б підтверджувати його слова, однак це, ймовірно, просто відредаговане фото, де звичайні символи з Word або Paint накладені поверх руки.

Попри спроби журналіста ABC News Террі Морана довести, що це підробка, Трамп наполягав на своєму, стверджуючи, що "це було на його кісточках". Ситуація набула абсурдного вигляду: президент США вступив у суперечку, захищаючи відверту фальшивку, через яку людину позбавили прав і свободи.

На фоні численних хибних заяв Дональда Трампа цей випадок виглядає особливо абсурдно — президент не лише повторив неправду, а й вперто вступив у публічну суперечку, захищаючи очевидно відредаговане фото.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США прокоментував ракетний обстріл Києва, що стався 24 квітня, звернувшись до "Володимира". Хоча він прямо не назвав прізвища, звернення, ймовірно, адресоване російському лідеру Володимиру Путіну — це викликало хвилю жартів і домислів у соцмережах.