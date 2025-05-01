Трамп уже не вимагає виборів в Україні: що змінилося у підході до України та як це вплине на Зеленського

Поки невідомо, про які саме умови мирної пропозиції Трампа йдеться

Президент США Дональд Трамп вирішив не включати до оновленого пакета мирних пропозицій вимогу про проведення виборів в Україні. Американський лідер не наполягатиме, аби Володимир Зеленський пішов з поста президента країни.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела серед європейських чиновників. Разом з тим, за даними цих же джерел, Вашингтон посилив тиск на Київ в інших питаннях. Це викликало певні підозри у частини європейських союзників, які вважають відмову від виборчої вимоги лише політичною поступкою на тлі інших, більш жорстких умов.

"Трамп не буде змушувати Володимира Зеленського проводити вибори, котрі можуть призвести до його відсторонення від влади, ціною плати за мир", – повідомили в газеті.

Раніше The Economist повідомляв, що Україна нібито розглядає можливість скасування воєнного стану та проведення виборів уже цього літа. За словами журналістів видання, Зеленський "скликав нараду, щоби доручити команді провести голосування після припинення вогню". В Офісі президента цю інформацію назвали "повною нісенітницею" та підкреслили, що проведення будь-яких виборів буде можливим лише після повного завершення бойових дій.

Крім того, під час недавньої зустрічі у Ватикані Трамп і Зеленський обговорювали питання щодо угоди про копалини, яка була укладена 30 квітня. Крім того, американський президент нібито підтвердив готовність Вашингтона визнати Крим російським, але не став вимагати цього ж Від Києва. За словами Трампа, на цій зустрічі Зеленський був значно спокійніший та "став розуміти ситуацію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп знову змінив свою позицію щодо намірів російського лідера Володимира Путіна зупинити війну в Україні. Цього разу він заявив, що Путін начебто зацікавлений у досягненні миру, хоча ще нещодавно, коментуючи зростання інтенсивності обстрілів українських міст, озвучував протилежну думку.