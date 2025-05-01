Стратегія Трампа діє? Найпопулярніший Mercedes змінить "прописку" через нові мита США

Mercedes інвестує в американське виробництво

Mercedes-Benz планує розпочати виробництво ще однієї моделі на заводі в Алабамі до 2027 року. Німецький автовиробник приймає таке рішення через нові митні тарифи, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, компанія має намір перенести складання "автомобіля основного сегмента" на свій завод у Таскалусі. Хоча офіційно модель не названа, експерти вважають, що йдеться про позашляховик GLC — найпопулярнішу модель Mercedes у США з понад 64 тисячами проданих автомобілів минулого року.

За даними видання, це демонструє, що стратегія Білого дому щодо збільшення локального виробництва шляхом підвищення митних зборів досягає певних результатів. Водночас нові економічні умови негативно впливають на ринки та планування бізнесу. Загальна виробнича активність у США у квітні зазнала найбільшого скорочення за останні п'ять місяців, згідно з даними Інституту управління поставками.

Нещодавно Трамп підписав документи, що дещо пом'якшують вплив тарифів на автомобільну галузь, проте базовий 25% митний збір залишається чинним. Наслідки цієї політики відчувають усі автовиробники: General Motors повідомила про збитки у 5 мільярдів доларів, Stellantis NV (власник Mercedes та Jeep) відкликала свої фінансові прогнози на цей рік, а Jaguar Land Rover взагалі призупинив поставки до США.

Завод Mercedes у Таскалусі вже виробляє близько 260 тисяч автомобілів щороку, зокрема такі моделі як GLE, GLS, GLE Coupe та Mercedes-Maybach GLS. Там також виготовляють електромобілі EQE, EQS та Mercedes-Maybach EQS для експорту на світові ринки.

Раніше "Телеграф" також писав, що через Трампа здорожчають кросівки Adidas. Німецький бренд спортивного одягу попередив, що не зможе підтримувати рівень прибутку.