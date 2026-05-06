"Розкладається на очах". Меланія Трамп, що принизила чоловіка, підкреслила його немічність

Експерти зробили лякаючий прогноз про стан Трампа

На думку політичних аналітиків та експертів, нещодавня поява подружжя Трампів на публіці стала свідченням глибокої кризи у їхньому шлюбі. Момент, коли Меланія демонстративно відкидає руку чоловіка, був інтерпретований як прояв "зневаги" та ознака фізичної залежності 79-річного президента від дружини.

Як повідомляє видання Irish Star, приводом для нової хвилі обговорень став епізод подкасту від 5 травня, в якому взяла участь головний редактор The Daily Beast Джоанна Коулз. Вона зазначила, що під час останнього публічного виступу Меланія Трамп виглядала "помітно байдужою" до того, що відбувається.

Коулз звернула увагу на важливу деталь: Меланія взяла чоловіка за руку тільки тоді, коли пара наблизилася до сходів. Експерт назвала це "напівтрагічним моментом", натякаючи на те, що Трамп починає відчувати фізичні труднощі і буквально потребує опори. На думку редактора, президент "розкладається прямо на наших очах" і демонструє погіршення як фізичного, так і психічного стану.

Оглядач The Daily Beast Девід Роткопф підтримав колегу, назвавши поведінку Меланії "жахливою" для репутації політика.

Дивлячись на таке приниження, майже починаєш відчувати співчуття до Трампа Девід Роткопф

Від кохання до публічного відчуження

Напруга у парі виглядає особливо контрастно на тлі історії їхнього довгого союзу. Дональд і Меланія разом вже близько 28 років, 21 з яких вони перебувають у шлюбі. Їхній роман розпочався у вересні 1998 року на вечірці в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Тоді Трамп, щойно розлучившись із другою дружиною Марлою Мейплс, був миттєво зачарований моделлю Меланією Кнавс.

У 2004 році на балу Met Gala Трамп зробив пропозицію, подарувавши каблучку з діамантом у 15 каратів.