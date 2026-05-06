"Разлагается на глазах". Унизившая мужа Мелания Трамп подчеркнула его немощность

Эксперты сделали пугающий прогноз о состоянии Трампа

По мнению политических аналитиков и экспертов, недавнее появление четы Трамп на публике стало свидетельством глубокого кризиса в их браке. Момент, когда Мелания демонстративно отвергает руку мужа, был интерпретирован как проявление "презрения" и признак физической зависимости 79-летнего президента от супруги.

Как сообщает издание Irish Star, поводом для новой волны обсуждений стал эпизод подкаста от 5 мая, в котором приняла участие главный редактор The Daily Beast Джоанна Коулз. Она отметила, что во время последнего публичного выступления Мелания Трамп выглядела "заметно равнодушной" к происходящему.

Коулз обратила внимание на важную деталь: Мелания взяла мужа за руку только в тот момент, когда пара приблизилась к лестнице. Эксперт назвала это "полутрагическим моментом", намекая на то, что Трамп начинает испытывать физические трудности и буквально нуждается в опоре. По мнению редактора, президент "разлагается прямо на наших глазах", и демонстрирует ухудшение как физического, так и психического состояния.

Обозреватель The Daily Beast Дэвид Роткопф поддержал коллегу, назвав поведение Мелании "ужасающим" для репутации политика.

Глядя на такое унижение, почти начинаешь испытывать сочувствие к Трампу Дэвид Роткопф

От любви до публичного отчуждения

Напряжение в паре выглядит особенно контрастно на фоне истории их долгого союза. Дональд и Мелания вместе уже около 28 лет, 21 из которых они состоят в браке. Их роман начался в сентябре 1998 года на вечеринке в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Тогда Трамп, едва расставшись со второй женой Марлой Мейплс, был мгновенно очарован моделью Меланией Кнавс.

В 2004 году на балу Met Gala Трамп сделал предложение, подарив кольцо с бриллиантом в 15 карат.