В США засумнівалися у здоров'ї Трампа після публічної істерики: "його мозок зламаний" (відео)

Нестабільна поведінка президента змушує багатьох американців сумніватися у його адекватності

Президент США Дональд Трамп влаштував істерику під час інтерв'ю. Черговий публічний спалах гніву викликав підозри щодо його ментального здоров'я.

Про інцидент розповідає Daily Beast. "Його мозок зламаний" — так прокоментував поведінку Трампа популярний в США блогер та письменник Хемант Мехта.

"Нестримний випад президента Дональда Трампа в інтерв'ю в неділю викликав нову хвилю занепокоєння щодо розумових здібностей майже вісімдесятирічного чоловіка", — йдеться у публікації.

Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Чому Трамп нахамив журналістці

Трамп, якому 14 червня виповнюється 80 років, у недільному шоу "Meet the Press" гнівно та різко перервав інтерв'ю з журналісткою NBC News Крістен Велкер. Він назвав її "нечесною, або дурною" в ході запеклої суперечки щодо "нечесних" виборів.

"Ви корумповані, і "Meet the Press" корумпована, як і ABC, CBS та CNN. Односторонні корумповані мережі. Давайте закінчимо на цьому, бо з мене досить", – обурився Трамп після того, як Велкер запитала, які докази він має, що вибори в Каліфорнії були "сфальсифіковані".

У відповідь Велкер нагадала, що і вона, і президент подолали значний шлях до Вісконсину, аби поспілкуватися, і закликала його продовжити. Однак Трамп не погодився.

"Я сидів під дощем із вами… Я їхав аж годину, час від часу під дощем, і я дав вам достатньо часу. Вам слід навести лад у вашій пресі, бо знаєте що? Країна ніколи не може бути великою з нечесною пресою", – заявив глава США.

Перед тим як зняти мікрофон і піти геть Трамп з сарказмом сказав, "Дякую, люба. Гарно проведи час". А потім розчавив мікрофон ногами (можливо, випадково).

Після інциденту в США здійнялася хвиля критики в бік президента

В мережі після цього спалаху гніву виник шквал критичних коментарів. Пишуть, що "чувак втрачає самовладання, бо репортерка трохи відмовляється від його брехні". Конгресвумен з Аризони Яссамін Ансарі написала, що "ця людина давно втратила глузд". Блогер та письменник Хемант Мехта заявив, що у Трампа "зламаний мозок".

"Емоційно нестабільний чоловік влаштовує параноїдальну, белькотливу тираду", – журналіст The Atlantic Тім Ніколс

"Він живе в альтернативній реальності та лютує, коли людина не потурає його фантазіям", — Оглядач New York Times Девід Френч

Раніше "Телеграф" розповідав, що після медогляду наприкінці травня Трамп раптово скасував поїздку. Що не так з заявами про його "ідеальне" здоров'я.