Після медогляду Трамп раптово скасував поїздку. Що не так з заявами про його "ідеальне" здоров'я

Невдовзі американський лідер святкуватиме 80-річчя

Президент США Дональд Трамп пройшов комплексне медичне обстеження, за результатами якого заявив про свій чудовий фізичний стан. Лікарі підтвердили його готовність до подальшої роботи, але деякі їхні колеги мають сумніви щодо результатів медогляду.

Як повідомляє The Independent, медогляд глава Штатів пройшов у Національному військовому медичному центрі. Президент залишився задоволений роботою медиків під час четвертої перевірки його здоров'я з моменту початку його другої каденції. Трамп заявив, що все пройшло "ідеально".

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Все пройшло ідеально. Дякую чудовим лікарям та персоналу!", — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Після візиту до лікарні Трамп змінив свій графік

Після медогляду Трамп раптово оголосив про скасування запланованої раніше поїздки. Він пояснив це поганим прогнозом погоди, але є сумніви, пише Irish Star.

"З огляду на можливі погані погодні умови завтра (27 травня, — ред.), ми проведемо засідання Кабінету міністрів у Білому домі та відкладемо поїздку Кабінету міністрів до Кемп-Девіда", – написав глава США на своїй сторінці у соціальних мережах Truth.

Зазначається, що Кемп-Девід розташований у штаті Меріленд, де, за прогнозами Google Weather, у середу йтимуть періодичні невеликі дощі з приблизною ймовірністю від 20% до 35%. Крім того, зазвичай про зміни у розкладі президента повідомляє не він, а Управління комунікацій Білого дому.

Денна сонливість Трампа викликає сумніви у правдивості результатів медогляду

Тим часом медичний аналітик CNN доктор Джонатан Райнер висловив сумніви у прозорості Білого дому щодо здоров'я Трампа. Його непокоїть денна сонливість президента. За останній час Трамп, ймовірно, заснув на кількох публічних заходах.

"У президента сильна денна сонливість. Він дуже часто засинає. Він неодноразово засинав в Овальному кабінеті, коли люди розмовляли з ним, а вчора були побоювання, що він міг заснути на Арлінгтонському національному кладовищі під час святкування Дня пам’яті", — сказав Райнер.

Трамп засинає на публічних заходах. Фото: Irish Star

За його словами, денна сонливість може бути пов'язана з підвищеним ризиком деменції, серцевих захворювань та зниженням когнітивних функцій. Він додав, що хоче знати, чи медики звернули увагу на цю проблему Трампа.

Трамп здивував шестихвилинним розгляданням колони

Напередодні візиту до лікарні президент США здивував тим, що протягом шести хвилин розглядав колону біля Білого дому. На відео моменту можна побачити, що Трамп гладить одну з колон Північного портика. Потім він повертається до своїх співробітників і, нібито, доручає їм сфотографувати її. Є припущення, що можливо президент побачив щось, що потребує ремонту. Проте ситуація виглядає дивно.

Результати попередніх медоглядів Трампа

Наступного місяця Трампу виповнюється 80 років. Від початку другого терміну на посаді президента він пройшов вже четвертий медичний огляд.

Майже п'ятигодинний огляд, проведений лікарем Білого дому президента, капітаном ВМС Шоном Барбабеллою у квітні минулого року, включав лабораторні та когнітивні оцінки.

"Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію", — заявив лікар.

Трамп з лікарями. Фото: Irish Star

Проте Трамп знову звернувся до лікаря у липні 2025 року після того, як у нього виникли набряки щиколоток та синці на правій руці. Йому діагностували хронічну венозну недостатність – стан, при якому вени ніг неефективно повертають кров до серця, що призводить до її скупчення в нижніх кінцівках, які потім можуть набрякати.

У жовтні Трамп пройшов чергове медичне обстеження. Згідно з доповідною запискою лікаря Білого дому Барбабелли, оцінка охоплювала "поглиблену візуалізацію, лабораторні тести та профілактичні оцінки здоров'я, проведені багатопрофільною командою спеціалістів".

Сам Трамп розповів, що йому зробили МРТ і результати були "ідеальні". Він також заявив, що відмінно склав когнітивний тест.

Як розповідав "Телеграф", в мережі припустили, що Трамп носить підгузки. На його нових фото помітили велику опуклість, що стирчала з-під штанів.