В США засомневались в здоровье Трампа после публичной истерики: "его мозг сломан" (видео)

Нестабильное поведение президента заставляет многих американцев сомневаться в его адекватности

Президент США Дональд Трамп устроил истерику во время интервью. Очередная публичная вспышка гнева вызвала подозрения относительно его ментального здоровья.

Об инциденте рассказывает Daily Beast. "Его мозг сломан" — так прокомментировал поведение Трампа популярный в США блоггер и писатель Хемант Мехта.

"Неудержимый выпад президента Дональда Трампа в интервью в воскресенье вызвал новую волну беспокойства по поводу умственных способностей почти восьмидесятилетнего мужчины", — говорится в публикации.

Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Почему Трамп нахамил журналистке

Трамп, которому 14 июня исполняется 80 лет, в воскресном шоу Meet the Press гневно и резко прервал интервью с журналисткой NBC News Кристен Велкер. Он назвал ее "нечестной, или глупой" в ходе ожесточенного спора по поводу "нечестных" выборов.

"Вы коррумпированы, и "Meet the Press" коррумпирована, как и ABC, CBS и CNN. Односторонние коррумпированные сети. Давайте закончим на этом, потому что с меня достаточно ", – возмутился Трамп после того, как Велкер спросила, какие доказательства он имеет, что выборы в Калифорнии были "сфальсифицированы".

В ответ Велкер напомнила, что и она, и президент проделали значительный путь в Висконсин, чтобы пообщаться, и призвала его продолжить. Однако Трамп не согласился.

"Я сидел под дождем с вами… Я ехал аж час, время от времени под дождем, и я дал вам достаточно времени. Вам следует навести порядок в вашей прессе, потому что знаете что? Страна никогда не может быть великой с нечестной прессой", – заявил глава США.

Перед тем как снять микрофон и уйти Трамп с сарказмом сказал, "Спасибо, дорогая. Хорошо проведи время". А потом раздавил микрофон ногами (возможно, случайно).

После инцидента в США поднялась волна критики в сторону президента

В сети после этой вспышки гнева возник шквал критических комментариев. Пишут, что "чувак теряет самообладание, потому что репортер немного отказывается от его лжи". Конгрессвумен из Аризоны Яссамин Ансари написала, что "этот человек давно потерял здравый смысл". Блогер и писатель Хемант Мехта заявил, что у Трампа "сломанный мозг".

"Эмоционально нестабильный мужчина устраивает параноидальную, ворчливую тираду", – журналист The Atlantic Тим Николс

"Он живет в альтернативной реальности и свирепствует, когда человек не потворствует его фантазиям", — обозреватель New York Times Дэвид Френч

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после медосмотра в конце мая Трамп внезапно отменил поездку. Что не так с заявлениями о его "идеальном" здоровье.