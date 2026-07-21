"Постійно пахне сечею і ледь тримається": медик вразив заявою про стан 80-річного Трампа

Спеціаліст припустив, скільки президент зможе ще виконувати свої обов'язки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Навколо Дональда Трампа спалахнули нові чутки після гучної заяви американського фізіотерапевта. Медик стверджує, що помітив ознаки серйозних проблем зі здоров'ям у президента США і навіть припустив, скільки часу тому залишилося жити.

Фахівець Адам Джеймс, який веде популярні сторінки у соцмережах і розповідає про здоров'я літніх людей, заявив, що отримав повідомлення від анонімного джерела. За його словами, співрозмовник нібито стверджував, що від Дональда Трампа "постійно відчувається запах сечі", що, на думку фізіотерапевта, може свідчити про нетримання сечі.

На цьому Джеймс не зупинився. Він висловив припущення, що американський президент може страждати на застійну серцеву недостатність і хронічне захворювання нирок. Також фізіотерапевт припустив, що Трамп нібито може проходити лікування із застосуванням внутрішньовенних діуретиків — препаратів, які допомагають організму виводити зайву рідину та збільшують сечовиділення.

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Крім того, медик заявив, що, на його думку, стан здоров'я президента може бути значно серйознішим, ніж здається публічно, і навіть припустив, що Трампу "залишилося не так багато часу". Водночас жодних медичних документів чи інших доказів на підтвердження своїх висновків він не оприлюднив.

Наразі Білий дім не коментував ці заяви, а офіційна медична інформація не підтверджує озвучені припущення. Останній офіційний медичний звіт щодо Дональда Трампа, який оприлюднювався раніше, свідчив, що президент перебуває у задовільному стані здоров'я та може виконувати свої обов'язки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий виступ Трампа налякав американців. Через це з'явилися обговорення його здоров'я.