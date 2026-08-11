Коротка пам'ять диктатора: Путіна спіймали на відвертій брехні про власні страхи

Прихід чинного глави РФ до влади супроводжувався його страхом

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Глава Росії Володимир Путін заявив, що нібито "ніколи нічого не боявся". При цьому раніше він розповідав про свій страх за дітей.

Про те, що він ніколи нічого не боявся, Путін сказав в ході спілкування зі студентами, аспірантами та молодими вченими у Новосибірську. Ймовірно, глава РФ забув, що раніше він публічно розповідав про свій страх у документальному фільмі американського режисера Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним", який вийшов у 2017 році.

Про це він говорив, відповідаючи на запитання про момент свого призначення прем'єр-міністром Росії у 1999 році та входження у владу. Зокрема Путін зізнався, що думав тоді лише про те, "куди сховати дітей", бо не знав, якими будуть плани тодішнього президента Росії Бориса Єльцина та чи зможе він (Путін) утриматися на посаді.

"Уявіть собі, мене звільнили б з посади. Охорони нема, нічого немає. І що робити? Як жити? І як забезпечити безпеку сім'ї?", — ділися тоді спогадами Путін.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Путін взяв участь у фінальній церемонії конкурсу для школярів "Велика зміна". Він зіграв у футбол зі школярем на сцені у Красноярську, чим викликав хвилю обурення у соцмережах. Росіяни обурені тим, що глава Кремля розважається, тоді як у країні щоденні прильоти. Особливо громадян РФ зачепило, що це сталося у день загибелі дітей у селищі Архіпо-Осипівка під Геленджиком.