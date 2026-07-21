"Постоянно пахнет мочой и едва держится": медик поразил заявлением о состоянии 80-летнего Трампа

Специалист предположил, сколько президент сможет выполнять свои обязанности

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Вокруг Дональда Трампа вспыхнули новые слухи после громкого заявления американского физиотерапевта. Медик утверждает, что увидел признаки серьезных проблем со здоровьем у президента США и даже предположил, сколько времени назад осталось жить.

Специалист Адам Джеймс, ведущий популярные страницы в соцсетях и рассказывающий о здоровье пожилых людей, заявил, что получил сообщение от анонимного источника. По его словам, собеседник якобы утверждал, что от Дональда Трампа "постоянно ощущается запах мочи", что, по мнению физиотерапевта, может свидетельствовать о недержании мочи.

На этом Джеймс не остановился. Он высказал предположение, что американский президент может страдать застойной сердечной недостаточностью и хроническим заболеванием почек. Также физиотерапевт предположил, что Трамп якобы может проходить лечение с применением внутривенных диуретиков – препаратов, которые помогают организму выводить излишнюю жидкость и увеличивают мочеотделение.

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кроме того, медик заявил, что, по его мнению, состояние здоровья президента может быть значительно более серьезным, чем кажется публично, и даже предположил, что Трампу "осталось не так много времени". В то же время, никаких медицинских документов или других доказательств в подтверждение своих выводов он не обнародовал.

Пока Белый дом не комментировал эти заявления, а официальная медицинская информация не подтверждает озвученные предположения. Последний официальный медицинский отчет по обнародовавшемуся ранее Дональду Трампу свидетельствовал, что президент находится в удовлетворительном состоянии здоровья и может выполнять свои обязанности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новое выступление Трампа испугало американцев. Из-за этого появилось обсуждение его здоровья.