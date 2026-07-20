Трамп взяв на футбол двійника Меланії? Чутки породила одна річ у її образі (фото)

Цей аксесуар перша леді майже не знімала упродовж матчу

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Поява першої леді США Меланії Трамп на фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 несподівано викликала хвилю обговорень у соцмережах. Поки Дональд Трамп увійшов в історію як перший чинний президент США, який відвідав фінал мундіалю, користувачі інтернету сперечалися зовсім про інше — чи справді поруч із ним була Меланія, яку вже давно підозрюють у наявності двійника.

56-річна перша леді з'явилася на трибунах разом із президентом США, де вони спостерігали за фінальним матчем між Аргентиною та Іспанією. Для виходу вона обрала світлий образ — білі штани, сорочку, бежевий бомбер і великі темні сонцезахисні окуляри.

Саме окуляри й стали приводом для нової хвилі конспірологічних теорій. У соцмережах почали з'являтися дописи, автори яких припускали, що поруч із Дональдом Трампом перебувала нібито не справжня Меланія, а її двійниця. Деякі користувачі звернули увагу на те, що перша леді майже не знімала окулярів, хоча сиділа у критій VIP-ложі за захисним склом.

Дональд Трамп і Меланія Трамп на чемпіонаті світу з футболу 2026. Фото: Getty Images

Насправді теорія про так звану "фальшиву Меланію" існує вже майже десять років. Вона виникла ще у 2017 році після одного з публічних заходів за участю президентського подружжя.

Дональд Трамп і Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Тоді прихильники конспірологічних теорій заявляли, що роль першої леді нібито виконує інша жінка. Тоді заявляли про відмінності в рисах обличчя, зачісці, поставі чи навіть взутті. Жодне з цих тверджень так і не знайшло підтвердження.

На фіналі чемпіонату світу Дональд і Меланія Трамп перебували у VIP-ложі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум та прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Перед початком матчу вони також були присутні під час виконання національного гімну США у виконанні Дженніфер Гадсон.

Дональд Трамп, президент ФІФА Джанні Инфантіно і його дружина Ліна Аль Ашкар. Фото: Getty Images

У соцмережах деякі користувачі сприйняли цю ситуацію з гумором. Зокрема, жартували, що фінал чемпіонату світу мав бути справді особливою подією, якщо Меланія добровільно провела кілька годин поруч із чоловіком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним. Дізнайтеся, про що мова.