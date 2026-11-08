Включаючи двох росіян: Трамп хотів найняти бійців UFC до Білого дому, що йому відповіли

Уайт вже багато років залишається одним із найпомітніших союзників Трампа

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент США Дональд Трамп запропонував голові Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейне Уайту стати речником Білого дому. Уайт відмовився. За задумом президента, допомагати захищати американців від радикальних лівих мали російські бійці Хабіб Нурмагомедов та Іслам Махачов.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. На прес-конференції у суботу Уайт не став відповідати на запитання про запропоновану посаду.

Як Уайт відповів на пропозицію Трампа

Трамп розповів про свою ідею 7 листопада у соціальній мережі Truth Social. Наступного дня стало відомо, що генеральний директор UFC відхилив пропозицію стати речником Білого дому.

Публічно Уайт повідомив лише, що у понеділок зустрінеться із президентом США у Вашингтоні. Про його відмову CNN розповів співрозмовник, а не сам Уайт на прес-конференції.

Уайт вже багато років залишається одним із найпомітніших союзників Трампа. Він виступав на трьох останніх національних з’їздах Республіканської партії та допомагав їй залучати молодих виборців-чоловіків – одну з важливих для переобрання президента груп.

Кого Трамп запропонував у помічники

Одночасно із пропозицією главі UFC Трамп назвав двох російських бійців, яких хотів би бачити своїми помічниками. За словами президента, Нурмагомедов та Махачов потрібні, щоб захистити американців від "божевільних лівих".

Нурмагомедов – колишній чемпіон UFC у легкій вазі. Згідно з його профілем на сайті UFC, він завоював пояс у квітні 2018 року, а офіційно завершив кар’єру в 2021 році.

Хабіб Нурмагомедов

Махачов залишається чинним чемпіоном організації. На його сторінці на сайті UFC зазначено, що у листопаді 2025 року він завоював титул у напівсередній вазі у поєдинку з Джеком Делла Маддаленою. У серпні 2026 року Махачов захистив пояс у бою з Іеном Мачадо Геррі. До переходу до цієї вагової категорії він був чемпіоном у легкій вазі і чотири рази захистив титул.

Іслам Махачов

Що відбувалося із прессекретарями Білого дому

Трамп запропонував цю посаду Уайту після звільнення двох прес-секретарів своєї адміністрації. Керолайн Левітт покинула пост у серпні.

У жовтні речником стала Кеті Захарія. Але менш ніж за тиждень після призначення її звільнили. Після першого брифінгу західні ЗМІ критикували її за некомпетентність.

Дейна Уайт — що про нього відомо

Дейна Уайт (Dana White) – американський спортивний функціонер та бізнесмен, генеральний директор найбільшої організації змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship (UFC). Він керує UFC з 2001 року і відіграв ключову роль у перетворенні змагань зі змішаних єдиноборств у міжнародний спортивний бізнес.

Дейна Уайт

Уайт також відомий близькими відносинами з президентом США Дональдом Трампом та підтримкою його політичної діяльності. У 2025 році він увійшов до ради директорів технологічної компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram.

Як повідомляв "Телеграф", до призначення до адміністрації Трампа Кеті Захарія близько двох місяців працювала прес-секретарем тодішнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, а потім стала головним юрисконсультом некомерційної організації Fix California, заснованої соратником президента. Докладніше про її кар’єру – у довідці. З червня 2026 року Захарія також обіймала посаду радниці з комунікацій у Trump Media and Technology Group, компанії, яка управляє Truth Social. У публікації на Truth Social Трамп назвав її "вірною і блискучою прихильницею", а 10 жовтня в ефірі Fox News вона охарактеризувала його як "найенергійнішого і найінтенсивнішого президента, якого ми коли-небудь бачили". Ці відомості показують, що кадрова історія прес-служби включає як обмежений колишній досвід Захарії у цій ролі, так і її публічну підтримку президента.