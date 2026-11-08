Є загиблий, зруйновано підстанцію, пошкоджено будинки: деталі нічної атаки

Удари торкнулися відразу кількох областей

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Увечері 7 листопада та в ніч на 8 листопада російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, у тому числі реактивними. В Одесі загинула людина, у Хмельницькому постраждали житлові будинки, а на Житомирщині знищено електропідстанцію. Вранці атаки продовжилися: про влучення російських дронів повідомили у Харкові.

Одеса: загинула людина, пошкоджено інфраструктуру

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували Одесу безпілотниками. Одна людина загинула, пошкоджено об’єкти міської інфраструктури.

Про це повідомила Одеська міська військова адміністрація. Інформацію підтвердив голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше в одному з районів міста спалахнула нежитлова будівля. У розташованому неподалік будинку вибуховою хвилею вибило вікна. На місці працювали відповідні служби.

Наслідки атаки уточнювали.

У Хмельницькому дрон потрапив у житлову забудову

Увечері 7 листопада російський безпілотник атакував житлову забудову Хмельницького.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, удар пошкодив приватні будинки, а у багатоповерхівках вибило вікна. Пожежі не було.

Одна людина зазнала травм. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

В Овручі знищено електропідстанцію

На Житомирщині атака призвела до серйозних наслідків. Безпілотники кілька разів ударили по електропідстанції "Овруч" та повністю її знищили.

Про це повідомив міський голова Овруча Іван Коруд. За його словами, на відновлення електропостачання буде потрібен значний час. Жителів громади попросили бути готовими до тривалої відсутності світла.

Мер також закликав дотримуватися світломаскування ввечері та вночі: вимикати зовнішнє освітлення будинків, вивіски, рекламні конструкції та підсвічування фасадів.

Постраждала та енергетична інфраструктура Житомира. За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, російські безпілотники атакували три райони області – Коростенський, Звягельський та Житомирський.

У Житомирській громаді пошкоджено обладнання однієї з котелень. Тому подачу тепла в будинки, що нею обслуговуються, тимчасово призупинили. Влада попередила про можливі перебої з централізованим опаленням на час відновлювальних робіт.

Вранці атака продовжилася: дрони долетіли до Харкова

Вранці 8 листопада російські війська продовжили запускати ударні безпілотники територією України.

Близько 00:07 дрон потрапив у Київський район Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На той час наслідки удару уточнювали.

Пізніше, близько 03:45 ще один російський безпілотник типу "Блискавка" потрапив у Шевченківському районі міста. На місці удару спалахнув автомобіль.

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, вранці реактивні безпілотники також фіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Миколаївській та інших областях. Повітряна загроза зберігалася і після світанку.

Російська атака торкнулася кількох регіонів України. В Одесі загинула людина, у Хмельницькому пошкоджено житлові будинки, в Овручі зруйновано електропідстанцію, а в Житомирі виникли перебої з теплопостачанням.

Як повідомляв "Телеграф", після нічної атаки 7 листопада Міненерго заявило про пошкодження мереж передачі та розподілу електроенергії, включаючи лінії від АЕС до столичного та центральних регіонів та про пошкодження мереж. За словами Козиря, Росія зосередила удари на об’єктах та підстанціях, через які електрика надходить від атомних станцій. Атаки безпілотників на лінії та опори ускладнюють відновлення електропостачання, а пошкодження енергооб’єктів та ремонтні відключення пояснюють тривалі перебої зі світлом.