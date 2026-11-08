Не поспішайте нести їх на смітник: що можна зробити зі старими контейнерами

Ємності після інструментів, садового приладдя чи побутової хімії не слід повертати на кухню

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Пластикові контейнери, які втратили кришку, деформувалися або зберігають стійкий запах, можуть стати органайзерами для побутових дрібниць. Для цього достатньо визначити їм нове призначення – без складних переробок.

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Сім варіантів повторного використання таких ємностей пропонує Los Andes. Їхня перевага – жорсткість, невелика вага, різні розміри та можливість легко мити.

Низькі контейнери підійдуть для кабелів, адаптерів і зарядних пристроїв: дроти можна скрутити окремо, щоб вони не сплутувалися. Кілька ємностей без кришок стануть роздільниками в глибокій шухляді для шкарпеток, аксесуарів чи канцелярії. У невеликих коробках зручно тримати нитки, ґудзики, стрічки та застібки.

Ще одне застосування – зберігання гайок, шайб і дюбелів. В автомобілі контейнер допоможе зібрати ганчірки, робочі рукавички й запаковані запобіжники, якщо надійно розмістити його в багажнику. Для садівництва він вмістить етикетки для рослин, мотузку та дрібні інструменти. А велика ємність слугуватиме піддоном для губок, щіток і щільно закритих пляшок із засобами для прибирання, затримуючи невеликі протікання.

Позначайте нове призначення контейнера, щоб він випадково не потрапив до харчових продуктів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Нове призначення краще позначити незмивним маркером, щоб ємність випадково не повернулася до харчових продуктів. Крихкий пластик, глибокі тріщини та гострі зламані краї – причина відмовитися від повторного використання.

Як повідомляв "Телеграф", пластиковим контейнерам з-під морозива також можна знайти практичне застосування вдома.