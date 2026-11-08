Не поспішайте нести їх на смітник: що можна зробити зі старими контейнерами
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Ємності після інструментів, садового приладдя чи побутової хімії не слід повертати на кухню
Пластикові контейнери, які втратили кришку, деформувалися або зберігають стійкий запах, можуть стати органайзерами для побутових дрібниць. Для цього достатньо визначити їм нове призначення – без складних переробок.
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Сім варіантів повторного використання таких ємностей пропонує Los Andes. Їхня перевага – жорсткість, невелика вага, різні розміри та можливість легко мити.
Низькі контейнери підійдуть для кабелів, адаптерів і зарядних пристроїв: дроти можна скрутити окремо, щоб вони не сплутувалися. Кілька ємностей без кришок стануть роздільниками в глибокій шухляді для шкарпеток, аксесуарів чи канцелярії. У невеликих коробках зручно тримати нитки, ґудзики, стрічки та застібки.
Ще одне застосування – зберігання гайок, шайб і дюбелів. В автомобілі контейнер допоможе зібрати ганчірки, робочі рукавички й запаковані запобіжники, якщо надійно розмістити його в багажнику. Для садівництва він вмістить етикетки для рослин, мотузку та дрібні інструменти. А велика ємність слугуватиме піддоном для губок, щіток і щільно закритих пляшок із засобами для прибирання, затримуючи невеликі протікання.
Нове призначення краще позначити незмивним маркером, щоб ємність випадково не повернулася до харчових продуктів. Крихкий пластик, глибокі тріщини та гострі зламані краї – причина відмовитися від повторного використання.
Як повідомляв "Телеграф", пластиковим контейнерам з-під морозива також можна знайти практичне застосування вдома.