"Він малював повішених". З’явилися моторошні деталі про минуле стрільця у Кракові

Стрілка описують як тиху і замкнуту людину, яка мало спілкувалася з оточуючим

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Однокласниця чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова, розповіла про його дивну поведінку під час навчання. За її словами, він малював шибеників, зображував збройний напад на школу і говорив, що хотів би стати терористом. Жінка також згадала, як під час дистанційного уроку молодик з’явився у протигазі.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на інтерв’ю колишньої однокласниці нападника Радіо ESKA.

"Я пам’ятаю одну ситуацію, коли ми сиділи в класі, а він малював картини, і на цих картинах він малював людей, які висять, або когось, хто ходить зі зброєю. Ми питали його, що це було, і він говорив, що це був напад на школу, що лежали там тіла, і що він заходить до школи зі зброєю", — розповіла краківським убивцею.

За словами колишньої однокласниці, чоловік казав, що хотів би стати терористом.

"Він говорив про це так, ніби це була просто його мрія", – згадує жінка.

Однокласники не сприймали його слова всерйоз

Учні помічали дивні малюнки та обговорювали поведінку молодої людини між собою. Але тоді ніхто не вважав його слів реальною загрозою, зізналася жінка.

Однокласники навіть жартували, що одного разу він когось уб’є. Після трагедії у Кракові ці спогади зазвучали зовсім інакше.

Співрозмовниця описала його як тиху, замкнуту людину, яка мало спілкувалася з оточуючими. Найчастіше він висловлювався під час уроків історії. Жінка припустила, що юнак цікавився військовою тематикою, історією та війнами.

Однокласники не сприймали всерйоз слова майбутнього стрільця. Ілюстрація/"Телеграф"

На дистанційний урок він прийшов у протигазі

Колишня однокласниця згадала й інший незвичайний випадок, який трапився під час дистанційного навчання. Якось чоловік підключився до онлайн-уроку у старому протигазі.

Жінка зізналася, що майже нічого не знала про його сімейне життя та особисті обставини. Вона не змогла розповісти, чи були у нього проблеми з близькими та які стосунки складалися у сім’ї.

Що відомо про стрілянину у Кракові

Трагедія сталася у суботу, 7 листопада, у центрі Кракова. Озброєний 24-річний чоловік в’їхав на автомобілі на Головну ринкову площу та відкрив вогонь по людях. Внаслідок нападу загинули шестеро людей – п’ятеро громадян Польщі та один іноземець. Ще 15 людей отримали поранення. Під час затримання поранення отримали двоє поліцейських. Самого чоловіка затримали.

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ та адміністрації повідомила, що один із поранених поліцейських перебуває у стабільному стані. Стан другого поліцейського та нападника оцінюють як важкий, але стабільний.

Теракт у Польщі

Після стрілянини правоохоронці вирушили до будинку підозрюваного у місті Островець-Свентокшиський, розташованому приблизно за 200 кілометрів від Кракова.

Там виявлено тіла трьох осіб: 53-річного чоловіка та двох жінок віком 52 та 21 роки.

"Це батьки та сестра 24-річного чоловіка, заарештованого в Кракові. На тілах було виявлено травми, які спочатку оцінювалися як вогнепальні", - написала поліція Свєнтокшиського воєводства на Portal X.

Туск розповів, що спочатку інформацію про загиблих отримали завдяки зображенням із дрону. Після цього на місце було направлено правоохоронців для проведення слідчих дій. Про це повідомило TVP World.

Після страшного теракту президент Кароль Навроцький оголосив національну жалобу 8 та 9 листопада. У Кракові він триватиме до 11 листопада.

Як повідомляв "Телеграф", стрільцем, який відкрив вогонь по перехожих у Кракові, виявився Міхал О. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення; серед загиблих був громадянин Великої Британії. Подробиці – у матеріалі про стрілянину у Кракові. Пізніше в будинку стрільця знайшли тіла трьох людей – двох жінок та чоловіка. Ці відомості описують наслідки нападу та його передбачуваного учасника, але не встановлюють мотив та не підтверджують версію про теракт.