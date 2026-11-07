Знову "заглючив". Дивна поведінка Трампа потрапила на відео

Менш ніж за добу до цієї появи президента демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу

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На тлі чуток про здоров’я президента США Дональда Трампа увагу привернули кадри його появи в Білому домі 4 листопада. Клінічний і судовий психолог Джон Пол Гаррісон побачив у рухах політика ознаки проблем із контролем рота та кінцівок.

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Про оцінку психолога пише Irish Star. На відео Трамп розмовляє з будівельниками й підписує захисні каски. Потім, тримаючи одну з них, він на мить робить різкі рухи руками з відкритим ротом.

Візит на будмайданчик дав Трампу змогу розповісти про проєкт бальної зали Джерело: Getty Images

Що психолог помітив у рухах Трампа

Після поразки республіканців на проміжних виборах президент запросив журналістів і телевізійні групи на будівельний майданчик своєї багатомільйонної бальної зали в Білому домі. Про цей суперечливий проєкт він захоплено говорив близько 20 хвилин.

"Ми побачимо дуже дивну поведінку. Те, що ми спостерігали у Трампа знову і знову, – це проблеми з контролем рота, а також кінцівок. І, схоже, коли він тримає цю каску, ми бачимо дивні рухи рота й рук. Усе це видається мимовільним", – сказав клінічний і судовий психолог Джон Пол Гаррісон.

На думку психолога, поведінка президента безпосередньо до та після цих рухів не давала підстав вважати їх навмисними. Гаррісон назвав кілька можливих медичних пояснень побаченого.

"Чи це фокальний напад зі збереженням свідомості, чи щось пов’язане з певною формою деменції або судинною деменцією чи чимось подібним, чи це пов’язано з рубцевими змінами в мозку після інсульту – існує широкий спектр неврологічних причин, через які ми могли б бачити щось таке", – заявив Джон Пол Гаррісон.

Що раніше говорили про здоров’я президента

Будівництво бальної зали в Білому домі привернуло увагу журналістів Джерело: Getty Images

Останніми місяцями обговорюють когнітивний і фізичний стан Трампа. Сам президент послідовно відкидає ці припущення й стверджує, що успішно пройшов три когнітивні тести. Його лікар, капітан Шон Барбабелла, цього року також позитивно оцінював стан здоров’я політика.

У нього хороші показники роботи серця, легень, нервової системи та загального фізичного стану Шон Барбабелла

Як повідомляв "Телеграф", раніше Дональд Трамп знову привернув увагу до свого когнітивного здоров’я після суперечки з кореспондентом.