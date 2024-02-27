Ігнорування може влетіти у копійку: чому і як потрібно проводити повірку лічильників води

Відповідне положення закріплене в законі

Україні з червня 2023 року поновили повірки побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води. Зокрема, лічильники на воду повіряти потрібно кожні чотири роки.

Повірку можна зробити як на спеціальному стенді (коли лічильник знімається з труби споживача), так і на місці, без демонтажу. У разі виявлення проблем споживачам повідомлять, що вимірювальний пристрій необхідно замінити.

Витрати на повірку можуть становити приблизно 300 гривень, а його заміна близько 700 гривень. Звичайно ці цифри залежать від способу повірки і міста, в якому живе споживач. Важливо в цьому випадку те, що платити за послуги має саме споживач.

Як відомо, до 2018 року витрати на повірку пристроїв обліку перебували у структурі тарифу. Проте після ухвалення змін до закону про комерційний облік дані витрати зі структури тарифів виключені.

Найнадійнішим способом вважається повірка з демонтажем, оскільки в цьому випадку крім самої послуги лічильник пройде і сервісне обслуговування. Тобто у нього в цьому випадку буде більше шансів успішно пройти процедуру.

Варто зазначити, якщо ваш пристрій вчасно не пройде повірку, то розрахунок обсягу споживання буде здійснюватися за нормами споживання. Це може значно збільшити плату за послугу. Однак це не стосується споживачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна безкоштовно замінити лічильник газу і як це правильно зробити.