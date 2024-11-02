У Росії священник кумедно пояснив появу квадроберів (відео)
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Уся справа у батьках
В Росії продовжують видавати дивакуваті заяви щодо сучасних течій. Так, під роздачу кремлівської церкви потрапили квадробери.
У мережі з'явилось відео, на якому "Z-протоієрей" Андрій Ткачов, абсурдно пояснює, чому з'явилась ця течія серед молоді.
"Діти-квадробери народжуються у мам, які під час вагітності цигарки курили і рок-музику слухали", — сказав Ткачов.
За його словами, окрім цього, квардроберами стають діти, яким батьки не читали молитви з утроби, і які не познайомили їх зі словом Божим. Тобто квардробери, на думку Ткачова, неосвідчені безбожні люди, які "впали на карачки та гавкають".
Під час свої промови він також нагадав, що жінки з сивим волоссям не мають фарбуватись яскраво та носити короткі спідниці. Усі повинні служити Богу та жити по совісті.
Зауважимо, що квадробери — це люди, переважно підлітки, які імітують дії та звички тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру та/або особливий неофіційний вид спорту. Наразі цей напрямок набуває неабиякої популярності у світі.
Нагадаємо, що в Росії зумери, блогери та квадробери масово йдуть у монастирі. Вони туди направляються задля відпочинку, це щось на кшталт дешевого ретриту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже з'явились годівниці для квадроберів за космічні ціни.