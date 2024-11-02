Ви - козацького роду, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

У перелік входить з два десятки родових імен

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, а деякі з них ще й вказують на рід занять предків. Так, існує з десяток родових імен, які в давнину давали козакам.

Як зазначає Енциклопедія історії України, зазвичай такі прізвища утворювались з прізвиськ, які жартома козаки давали один одному.

Найчисельнішими серед козаків були прізвища, які закінчувалися на -енко (Дубогризенко, Василенко, Голопупенко, Петренко, Короцюпенько). До того ж хист до певного ремесла та справи надихав предків давати один одному відповідні родові імена. Зокрема: Гармаш, Пушкар, Гарматій, Тетеря, Соломаха, Тягнишкіра, Скляр, Сотник, Попович, Хорунжий, Саловоз, Стаднюк, Компанієць, Канторій, Крамар, Мельниченко, Стороженко, Дігтяр, Порохня, Стельмах.

Не слід забувати, що велике значення в утворенні прізвищ мала і місцевість, з якої прибув козак на Січ. На це вказують наступні родові імена: Кальміуський, Галицький, Чигиринський, Кодацький, Миргородський, Лебединець, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуєвець, Волошин, Волошко.

Утворюючи прізвища, не забували козаки і про особисті риси та зовнішність, поведінку чи вдачу. Саме так утворились: Головко, Головатий, Зуб, Чуб, Носенко, Носань, Шрам, Губенко, Губа, Горбоніс, Шраменко, Сухина, Сухий, Рябко, Лантух, Стражак, Білан, Білий, Легкоступ, Слинько, Прохватило, Побігайло, Свистун, Циподрига, Покотило, Швидкий, Гарячий, Холодний, Солодкий, Круть, Гаркуша, Косач, Хижняк, Хмара.

Любили козаки і поіронізувати. Тому часто прізвиська мали властивість протилежної ознаки від тої, яка характеризувала того чи іншого чоловіка: Малюк, Малюта — висока людина, Махиня — невеликий на зріст.

До того ж і одяг міг бути джерелом прізвиська: Жупан, Кирея, Свита, Столата. Значну групу займають прізвища, що були утворені від імені: Охріменко, Даниленко, Василевич, Василенко, Павленко, Петренко, Мусієнко, Клименко, Овсієнко, Гавриленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які дивно звучать для іноземців.