Можна втратити субсидію: за яких умов заберуть допомогу

Отримати субсидію можна не тільки на комунальні послуги, а й на придбання палива для печей

Нарахування субсидій триває і регулярно з'являються нові бажаючі отримувати допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Для тих, хто тільки починає отримувати субсидію і тих, хто вже одержує її певний період існує важливе правило.

Отримувачі мають в 30-денний термін повідомляти про зміни обставин або їхнє виникнення, якщо обставини впливають на отримання субсидії. До таких належать зміни в майновому стані родини та домогосподарства, зміна кількості членів — як зареєстрованих, так і фактично проживаючих, переїзд чи зміна надавача житлово-комунальної послуги.

Якщо такі умови настали — подаються нові заява та декларація. Сума субсидії може бути перерахована як і бік збільшення, так і в бік зменшення. Якщо цього не станеться, суму надміру виплаченої субсидії змусять повернути або утримають з наступних виплат. Важливо також вносити в заяву та декларацію правдиві дані щодо прав власності на нерухомість, авто, статки тощо.

Громадянин несе відповідальність за надану в заяві та декларації інформацію, яка впливає на встановлення права на призначення субсидії та визначення її розміру. У разі надання неправдивих даних заявник змушений повернути суму надміру виплаченої житлової субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб дізнатися, чи була нарахована субсидія. Це можна перевірити на порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті заявника.