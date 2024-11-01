"Вовина тисяча" — це не популізм? Політолог пояснив, чому слід бути обережним зі штампами

Влада переслідує свої три цілі, каже Володимир Фесенко

Опозиції, яка критикує рішення президента Володимира Зеленського про виділення 1000 гривень кожному українцю, слід пам’ятати, що вона теж може прийти до влади і буде робити щось подібне.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA заявив політолог Володимир Фесенко.

Політичний експерт згоден, що масова роздача грошей може виглядати як популізм. Однак він радить авторам цього штампу не забувати, що бумеранг повертається, і з приходом до влади будь-яка політична сила буде підвищувати зарплати і пенсії, а опоненти теж будуть звинувачувати марнотратстві.

— Хлопці, будьте обережні з такими штампами і тавром. Якщо ви будете робити тільки непопулярні рішення, то можете зруйнувати свою політичну кар'єру, як це сталося з Арсенієм Петровичем Яценюком. Раціональний, поміркований популізм — це частина будь-якої сучасної, особливо соціальної, політики, — наголошує Фесенко.

Політолог визнає: що економісти критикують роздачу грошей, адже це суперечить канонам ліберальної економічної політики і викликає купу зауважень, що ці гроші можна було б використати більш ефективно, хоча сума у 30 млрд грн насправді не така велика.

— Якби це був справжній продуманий популізм, то ці гроші треба було б давати не всім, а тим категоріям, які будуть твоїми виборцями, і перед виборами. А навіть якщо війна закінчиться навесні [2025 року], вибори по графіку відбудуться не раніше осені. І тоді цю тисячу треба було роздавати не зараз, а наступного року. І не взимку, а десь восени, — підказує політолог.

На думку Фесенка, влада хоче сподобатися, але належного ефекту від роздачі грошей не буде. Ця сума еквівалентна всього лише 25 доларам, у той час як т.зв. "Юліна тисяча" була у 10 разів більшою. Хіба що може трохи допомогти деяким соціально вразливим верствам.

— Але уявіть, гроші отримує приблизно третина населення, яке вкрай негативно ставиться до Зеленського. Вони що, поміняють своє ставлення до Зеленського? Ні… — каже політичний експерт.

Він вважає, що таким чином влада хоче стимулювати внутрішній попит і компенсувати непопулярні рішення з підвищення податків.

— Мають бути якісь і позитивні новини. Однак є запитання: наскільки це буде ефективно з економічної і соціальної точки зору. Але я не очікую великих соціальних і політичних наслідків від цього. І негативних особливих не буде, і позитивних — теж. Так, це спроба створити щось позитивне і трішки підживити внутрішній попит, — робить висновок політолог.

"Телеграф" розповідав, що популізмом влади називали постійне перенесення голосування закону про мобілізацію. Таке зволікання призвело до знекровлення ЗСУ і наших територіальних втрат.