"Вовина тисяча" — це не популізм? Політолог пояснив, чому слід бути обережним зі штампами
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Влада переслідує свої три цілі, каже Володимир Фесенко
Опозиції, яка критикує рішення президента Володимира Зеленського про виділення 1000 гривень кожному українцю, слід пам’ятати, що вона теж може прийти до влади і буде робити щось подібне.
Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA заявив політолог Володимир Фесенко.
Політичний експерт згоден, що масова роздача грошей може виглядати як популізм. Однак він радить авторам цього штампу не забувати, що бумеранг повертається, і з приходом до влади будь-яка політична сила буде підвищувати зарплати і пенсії, а опоненти теж будуть звинувачувати марнотратстві.
— Хлопці, будьте обережні з такими штампами і тавром. Якщо ви будете робити тільки непопулярні рішення, то можете зруйнувати свою політичну кар'єру, як це сталося з Арсенієм Петровичем Яценюком. Раціональний, поміркований популізм — це частина будь-якої сучасної, особливо соціальної, політики, — наголошує Фесенко.
Політолог визнає: що економісти критикують роздачу грошей, адже це суперечить канонам ліберальної економічної політики і викликає купу зауважень, що ці гроші можна було б використати більш ефективно, хоча сума у 30 млрд грн насправді не така велика.
— Якби це був справжній продуманий популізм, то ці гроші треба було б давати не всім, а тим категоріям, які будуть твоїми виборцями, і перед виборами. А навіть якщо війна закінчиться навесні [2025 року], вибори по графіку відбудуться не раніше осені. І тоді цю тисячу треба було роздавати не зараз, а наступного року. І не взимку, а десь восени, — підказує політолог.
На думку Фесенка, влада хоче сподобатися, але належного ефекту від роздачі грошей не буде. Ця сума еквівалентна всього лише 25 доларам, у той час як т.зв. "Юліна тисяча" була у 10 разів більшою. Хіба що може трохи допомогти деяким соціально вразливим верствам.
— Але уявіть, гроші отримує приблизно третина населення, яке вкрай негативно ставиться до Зеленського. Вони що, поміняють своє ставлення до Зеленського? Ні… — каже політичний експерт.
Він вважає, що таким чином влада хоче стимулювати внутрішній попит і компенсувати непопулярні рішення з підвищення податків.
— Мають бути якісь і позитивні новини. Однак є запитання: наскільки це буде ефективно з економічної і соціальної точки зору. Але я не очікую великих соціальних і політичних наслідків від цього. І негативних особливих не буде, і позитивних — теж. Так, це спроба створити щось позитивне і трішки підживити внутрішній попит, — робить висновок політолог.
"Телеграф" розповідав, що популізмом влади називали постійне перенесення голосування закону про мобілізацію. Таке зволікання призвело до знекровлення ЗСУ і наших територіальних втрат.