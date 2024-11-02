Чи можна потрапити до армії без ТЦК в Україні

В Україні є три способи потрапити до армії

В Україні триває воєнний стан та заходи щодо мобілізації, під час яких будь-який військовозобов’язаний чоловік може бути в будь-який момент призваний на службу. Однак частина з них може потрапити до лав ЗСУ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектації.

Про це розповів заступник Запорізького обласного ТЦК Андрій Якунін. За його словами, людина може приєднатися до армії трьома способами.

Йдеться про підписання контракту, проходження "традиційного" процесу через ТЦК або рекрутинг безпосередньо у військову частину.

"З жовтня командирам військових частин було дозволено призивати військовозобов’язаних безпосередньо. У такому разі рекрутери відбирають кандидата. Потім ця людина проходить тестування, співбесіди тощо", — зазначив він.

За його словами, у цьому випадку направлення на військово-лікарську комісію видаватиме ТЦК, але призов здійснює військова частина. Тобто роль центру комплектації у цьому випадку буде зведена до мінімуму.

Якунін каже, що в цьому випадку військовозобов’язаний точно потрапить у ту частину, в яку він хотів, навіть якщо вона не є пріоритетною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.