Росіяни прорвалися до центру Курахівки і підступають до важливого водосховища (карти)

Курахівське водосховище має стратегічне значення

Станом на 2 листопада російські військові контролюють половину Курахівки Донецької області. Бойові дії тривають у центральній частині селища.

Про це свідчить оновлена карта DeepState. Наступ здійснюється одночасно з трьох напрямків — зі сходу, півночі та півдня, зокрема від населених пунктів Зоряне, Ізмайлівка та Олександропіль. На південній ділянці цієї частини фронту російські сили просунулися майже до Курахівського водосховища. У Генштабі офіційно не повідомляли, яка ситуація у місті зараз.

Курахівка має стратегічне значення, оскільки розташована на шляху до Покровська. Після взяття Вугледара російські війська продовжують наступальні дії в напрямку Покровська та Курахового, зосереджуючи зусилля в районі Курахівського водосховища.

Яка ситуація в Курахівці

Довідка: Курахівка — селище Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Засноване у XIX столітті як власницьке село Бахмутського повіту Катеринославської губернії. За даними Вікіпедії,1859 році тут проживало 295 осіб, налічувалось 37 дворових господарств. За даними останнього перепису 2001 року населення селища становило 4175 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що Курахове залишається в пріоритеті у росіян і майже третина всіх бойових зіткнень припадає саме на цю ділянку. Рух ворожих сил на Курахівському напрямку активно триватиме весь осінньо-зимовий період.