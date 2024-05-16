Українців попередили про зростання тарифів на вивіз сміття: нові цифри

Комунальники просять встановити економічно обґрунтовану ціну як для багатоквартирних будинків, так і для приватного сектору

Наприкінці квітня українців попередили, що тарифи на електроенергію можуть злетіти до 3,5 грн/кВт-год. Але це ще не все. Стало відомо про запровадження нових тарифів на вивезення побутових відходів.

Ціни зміняться у місті Олександрія, що на Кіровоградщині. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради.

Варто зазначити, що мораторій, який забороняє підвищення комунальних тарифів, не поширюється на послуги із вивезення сміття. Тому місцева влада може переглядати ціни на ці послуги.

На такий крок в Олександрійській міській раді пішли через звернення місцевого комунального підприємства. Його керівництво попросило владу встановити економічно обґрунтований тариф на послугу поводження з побутовими відходами. Попередньо ціна становитиме 181,42 гривні за кубометр відходів з урахуванням ПДВ.

Так, мешканцям багатоквартирних будинків можуть встановити ціну 32,05 гривні з однієї особи на місяць. Для мешканців приватного сектору – 33,87 гривні з однієї особи щомісяця.

У міськраді зазначили, що новий тариф ще не набув чинності. До 20 травня місцеві жителі мають можливість подати до комунального підприємства зауваження та пропозиції щодо зміни вартості послуг.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві зросли тарифи на воду та тепло.