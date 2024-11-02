Син директорки благодійної організації засвітився на скандальному відео з грошима

Чоловіка визнано непридатним до військової служби

В мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, син відомої громадської дiячки Тетяни Семікоп, яка є засновницею та директоркою благодійної організації "Громадський Рух "Віра, Надія, Любов". Він в одній білизні "бавиться" з пачками грошей.

"На кадрах син відомої громадської дiячки Тетяни Семікоп, заступник своєї впливової матері у благодійній організації "Віра. Надія. Любов" — Євген Фомін. Він наочно демонструє, де зберігаються кошти міжнародних фондів, які призначені підтримувати переселенців, ветеранів та їхні родини", — підписало кадри видання "Думська", яке їх опублікувало.

Чоловік на відео ховає у труси декілька пачок грошей. За кадром з ним розмовляє якась жінка, яка жартома намагається його заспокоїти. Чоловік у відповідь запихав гроші у задню частину власних трусів.

Також "Думська" публікує довідку, згідно з якою Фомін — непридатний до служби в армії. В нього, начебто, подагра та артрит у стадії загострення, та виражений больовий синдром. Дивлячися на нездорові "забави" чоловіка на відео, в це якось важко повірити.

Як вказано на сайті Громадського руху "Віра, Надія, Любов", заступником директора якого є Євген Фомін, його місією є сприяння в розбудові громадянського суспільства, економічним, політичним, соціальним реформам в Україні, вплив на формування політики, захист прав і свобод. Також вони прагнуть до підвищення якості життя людини, зокрема дітей та молоді, шляхом об’єднання зусиль громади та держави.

Як повідомляв "Телеграф", колишній глава Служби безпеки України Іван Баканов ще на початку повномасштабного вторгнення міг влаштувати свого сина Артура Лазаренка на службу до себе у відомство. Ексглава розповідає про любов сина до військової справи, однак на фото за 2017- 2019 рік впадає в око інший стиль життя Лазаренка.