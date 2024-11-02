Політолог та боєць підрозділу ГРІМ 41 омбр ЗСУ про ситуацію на фронті і масштабний наступ РФ

Ну що, друзі, давайте трохи про неприємне поговоримо. Військові і так усі чудово розуміють, частина цивільних теж. Волонтери, і ті, у кого близькі воюють. Але для тих, хто ще намагається натягнути рожеві окуляри, я трохи поясню. Краще та безпечніше натягувати мстиву, отруйну та чарівну сову на глобус, ніж зараз рожеві окуляри. Слово честі, з совою можна в результаті вижити. У рожевих окулярах сьогодні – ні

Ви часто чули від нашого Генштабу та взагалі офіцерів із комунікацій щось погане? Мабуть, ні. Навпаки, їх часто дорікають, що інформація йде надто хороша. Тільки про втрати противника та нашу оборону. А від негативу суспільство бережуть. Я не знаю, до речі, правильно це чи ні. Іноді мені здається, що людям у тилу й так важко. І не треба звалювати на них ще наші погані новини

Іноді навпаки, здається, що всі надто розслабилися, забули про війну, святкують Перемогу, готуються до виборів і лише, побачивши військових, відводять очі. А ТЦК це незрозумілі злі духи, які без мети та сенсу хапають невинних добрих хлопчиків на вулицях. Коли я бачу і чую таке, мені теж хочеться вивалити на рожеві поні всю реальність. Щоб від шоку протверезілі та адекватно оцінили картину. М, такі рішення ухвалюють у Генштабі та Міноборони, я можу тільки міркувати у вільний час зі своїми сержантськими погонами.

Отже, Генштаб поганими новинами не розкидається. Усі звикли. Але сьогодні Головком генерал Сирський видав прямим текстом. ЗСУ стримують прямо зараз один із найпотужніших наступів окупантів з початку широкомасштабного вторгнення. Коли ви чули такий твердий меседж від Головкому? Та ніколи. І якщо вже зазвичай дуже стриманий Сирський прямим текстом говорить про те, що дуже тяжкий наступ – оцініть масштаб проблеми.

В принципі, розумному достатньо того, що сказав Головком. Але я таки додам від себе два слова. Все-таки багато хто звикли мене слухати, а не Головкома. Так от ситуація реально важка. Я можу за Курську область сказати – важко. Бої дуже жорстокі. Нас намагаються видавити за всяку ціну. Ми б'ємося, огризаємось, контратакуємо, мінуємо ночами всі підходи. Пачками відправляємо на концерт Кобзона. Вони лізуть, не зважаючи на втрати

Побратими з Донецького напряму пишуть у лічку – там просто жесткач. І така сама симптоматика. Лізуть, не зважаючи на втрати. Начебто дуже поспішають і на ціну начхати. Тепер і на Запорізькому — заруба справжня йде. Харківську не забуваємо. Ми тримаємось скрізь. Прорив фронту ніде немає, хоча цю зраду вже розганяють не вперше. Десь тримаємо. Десь із боями відступають, змушуючи окупанта дорого платити за кожний метр.

Вони втрачають набагато більше, ніж можуть набрати. І резерви у них точно кінцеві. Але зараз дуже тяжко. І нічого не вирішено наперед. Якщо не витягнемо і не вистоїмо цієї осені та взимку, буде … погано буде. І Сирський недаремно сказав те, що сказав. Ось зовсім не час нити, розслаблятися і сваритися між собою. Все дуже і дуже тяжко. Такої напруги та таких ризиків справді не було з 24 лютого 2022 року. Я бачу так…

Джерело: допис Сазонова у Telegram.