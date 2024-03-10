Консервована вода з СРСР: що це за дивина і навіщо вона була потрібна

Розкривати цю банку потрібно було лише у крайніх випадках

Разом із різними консервами у Радянському Союзі звичайним явищем була консервована вода. При чому це не сленгова назва цього продукту, а реальна, яка була написана на упаковці.

Така незвичайна вода продавалася у банках вагою 240 грамів і була дозволена до вживання за температури від -35 до +66 градусів. Цю "консерву" видавали також людям певних професій. Про це пише Oboz.

З інструкції випливало, що ця вода входила в сухпайку для рятувальних шлюпок і призначалася для моряків, які потрапили в аварію. Її використовували у крайніх випадках.

Спочатку потрібно було спробувати зібрати дощову воду для пиття, але якщо такої можливості не було, тоді потрібно було розкривати цю банку. У ній треба було зробити два маленькі отвори консервним ножем і пити воду потроху, розтягуючи її, доки не прибуде допомога. До речі, консервовану воду видавали також підводникам.

Для цих консервів кип’ятили джерельну воду, потім додавали аскорбінову кислоту та закривали у банки. Зберігатися вода могла дуже довго. Варто додати, що аналогів такої "консерви" у світі більше немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у радянському союзі виглядав фастфуд — чебуречні, кафе та столові, пивні, а також кафе "Хвилинка".