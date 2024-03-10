Консервированная вода из СССР: что это за диковина и зачем она была нужна

Вскрывать эту банку нужно было только в крайних случаях

Вместе с различными консервами в Советском Союзе обычным явлением была консервированная вода. При чем это не сленговое название этого продукта, а реальное, которые было написано на упаковке.

Такая необычная вода продавалась в банках весом 240 граммов и была разрешена к употреблению при температуре от -35 до +66 градусов. Эту "консерву" выдавали также людям определенных профессий. Об этом пишет Oboz.

Из инструкции следовало, что эта вода входила в сухпаек для спасательных шлюпок и предназначалась для моряков, которые попали в крушение. Ее использовали в крайних случаях.

Сначала нужно было попытаться собрать дождевую воду для питья, но если такой возможности не было, тогда необходимо уже было вскрывать эту банку. В ней нужно было сделать два маленьких отверстия консервным ножом и пить воду понемногу, растягивая ее, пока не прибудет помощь. К слову, консервированную воду выдавали также подводникам.

Для этих консервов кипятили родниковую воду, затем добавляли аскорбиновую кислоту и закрывали в банки. Храниться вода могла очень долго. Стоит добавить, что аналогов такой "консервы" в мире больше нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в советском союзе выглядел фастфуд — чебуречные, кафе и столовые, пивные, а также кафе "Минутка".