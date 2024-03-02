Парні імена в родині: які імена дають братам та сестрам через релігійні мотиви

Вшанування святих може бути парним

Багато звичних українських імен мають коріння в християнстві. Однак причиною вибору імені може бути не народження в дату вшанування якогось святого, а ім'я старшої дитини в родині.

Український мовознавець Любомир Белей в науковій праці, присвяченій іменам України зазначає, що існує традиція обирати парні або взаємозумовлені імена в рамках християнства. Він зазначає, що це такі парні імена для синів — якщо старший Петро, то молодшого називають Павлом, а іменини в такому випадку в них в один день — 29 червня (12 липня за старим церковним календарем).

Якщо в родині була старша донька, названа на честь княгині Ольги, то сина називають Володимиром на честь рівноапостольного князя. Зустрічаються родини, які маючи трьох дочок називали їх Віра, Надія та Любов. В сім'ях з двома синами — Борисом та Глібом, аби вшанувати українських князів-мучеників ХІ століття.

Парні імена для дітей можуть бути обрані і за близькістю дат іменин — Дмитро та Михайло (26 жовтня та 8 листопада за новим календарем/ 8 та 21 листопада за старим), Андрій та Микола (30 листопада та 6 грудня за н.к./13 та 19 грудня за старим), Кузьма та Дем’ян (1 листопада за н.к./ 14 листопада за старим).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища в Україні пов'язані з тим, де розташовувався будинок далеких пращурів. Також деякі прізвища можуть вказувати на кочове походження роду або ще від скіфів.