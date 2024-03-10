Эти имена популярны до сих пор: как украинцы называли детей в период национального возрождения

Называя детей в честь выдающихся деятелей, чтили память последних

Рождение дочери или сына для наших предков было важным и радостным событием. Не менее значимым был выбор имени для ребенка, особенно в период национального возрождения, когда люди хотели каким-либо способом засвидетельствовать свою принадлежность к украинской самобытности.

В частности, это делали, подбирая имя для сына или дочери в честь выдающихся государственных и культурных деятелей. Как сообщает языковед Любомир Белей в своей книге "Имя ребенка в украинской семье", популярные тогда имена достаточно распространены и сегодня.

Популярные имена для мальчиков в период национального возрождения

Родители тогда часто выбирали для ребенка имя в честь государственных деятелей. Многие выбирали для сына такие имена как Владимир, Ярослав, Святослав или Игр. Называли их и в честь гетмана Богдана Хмельницкого или смелого казацкого полковника Максима Кривоноса.

Распространенными именами для мальчиков также были Олекса и Устим. Однако они сегодня встречаются очень редко. Но в период национального возрождения Украины мальчикам часто давали имена в честь народных мстителей Олексы Довбуша и Устима Кармелюка.

Называли сыновей и в честь церковных деятелей. Наиболее распространенными были следующие имена:

Андрей (в честь митрополита Галицкого Андрея Шептицкого);

(в честь митрополита Галицкого Андрея Шептицкого); Илларион (в честь первого митрополита Киевского Иллариона);

(в честь первого митрополита Киевского Иллариона); Петр (в честь митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы).

В эпоху безгосударственности также очень популярно было имя Тарас, в честь Кобзаря и пророка украинской нации Тараса Шевченко. Тогда многие, в том числе и представители интеллигенции, называли своих сыновей в честь известного поэта.

Среди имен для мальчиков в период национального возрождения также были популярны Грыць или Грыцько, Лесь или Олесь, Назар, Тодось, Остап, Левко, Демко, Данько, Лесь, Тимко, Панько, Тимош. Большинство из них сегодня редко встречаются.

Имена для девочек, которые были популярны в эпоху безгосударственности

Имя для дочери также нередко выбирали в честь известного государственного деятеля. Едва ли не первой на ум приходит княгиня Ольга. В честь нее часто называли дочь в период национального возрождения. Сегодня женское имя Ольга тоже достаточно популярно.

В эпоху безгосударственности для девочек часто выбирали такие красивые имена как Маруся, Леся, Роксолана, Наталья, Оксана. К тому же у каждого имени было несколько разговорных вариантов, которые могли отличаться в разных регионах.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие имена распространены на Западе, но они до сих пор удивляют украинцев. Среди них есть весьма благозвучные варианты.